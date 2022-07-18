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Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает население о повышении температуры воздуха
18.07.2022 11:51
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает население. Как отмечается в распространенной ведомством информации, в ближайшие дни в Восточной Грузии сохранится повышенная температура, погода без осадков, в связи с чем возрастет риск лесных и полевых пожаров.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает граждан проявить высокую гражданскую ответственность.
«Сообщаем, что в ближайшие дни в Восточной Грузии сохранится повышенная температура и погода без осадков, из-за чего возрастает риск возникновения лесных и полевых пожаров. Во избежание возможных осложнений, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает проявлять высокую гражданскую ответственность, не разводить костры на сельскохозяйственных полях, вблизи лесов или равнин и не оставлять очаги огня без присмотра.
Следует учитывать, что бытовые отходы могут самовозгораться, соответственно, не загрязняйте окружающую среду.
В случае обнаружения задымления или возгорания, немедленно сообщить в Центр управления общественной безопасности МВД «112», — отмечается в информации.
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