

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает население о повышении температуры воздуха

18.07.2022 11:51





Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает население. Как отмечается в распространенной ведомством информации, в ближайшие дни в Восточной Грузии сохранится повышенная температура, погода без осадков, в связи с чем возрастет риск лесных и полевых пожаров.



Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает граждан проявить высокую гражданскую ответственность.



«Сообщаем, что в ближайшие дни в Восточной Грузии сохранится повышенная температура и погода без осадков, из-за чего возрастает риск возникновения лесных и полевых пожаров. Во избежание возможных осложнений, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает проявлять высокую гражданскую ответственность, не разводить костры на сельскохозяйственных полях, вблизи лесов или равнин и не оставлять очаги огня без присмотра.



Следует учитывать, что бытовые отходы могут самовозгораться, соответственно, не загрязняйте окружающую среду.



В случае обнаружения задымления или возгорания, немедленно сообщить в Центр управления общественной безопасности МВД «112», — отмечается в информации.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



