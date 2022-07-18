

Футболист клуба «Валмиера» Лука Силагадзе мечтает попасть в сборную Грузии

18.07.2022 15:04









С большим радушием стадион Валмиеры принял в этот день зрителей, среди которых были жители разных городов и сел Латвии. Среди болельщиков очень выделялся фан-клуб команды «Валмиера». Одетые в фирменные цвета футбольного клуба, используя флаги и необычные кричалки, они заводили весь стадион и оказывали поддержку своей любимой команде. Это создавало уют на прекрасно оснащенном стадионе.



Отрадно, что в этом матче одним из главных действующих лиц стал 23-летний полузащитник «Валмиера», наш соотечественник Лука Силагадзе, который с января 2020 года выступает за этот латвийский клуб. Он является уроженцем Тбилиси (родился в апреле 1999 года), до перехода в Латвию играл в командах «Академия Динамо Тбилиси», «Локомотив» Тбилиси и «Рустави». Лука признался, что скучает по Родине и мечтает играть за национальную сборную Грузии. В составе «Даугавпилса» также играли наши соотечественники 20-летние Вахтанг Безарашвили и Лаша Кварацхелия.



Первый тайм матча прошёл с территориальным и игровым преимуществом «Валмиеры»: опасно били по воротам гостей Силагадзе (номер 14), Кроллис (номер 7) и Ндойе (номер 24). На 36 минуте после красивейшей комбинации первый гол команде принёс Раймонд Кроллис. После этого гола преимущество хозяев стало подавляющим. Во втором тайме это преимущество вылилось в град голов «Валмиера» играла слаженно, комбинационно, мощно.



Лука Силагадзе на левом фланге был неудержим. Один из его блестящих прорывов и острейший прострел в районе вратарской линии привёл к автоголу на 63 минуте.



Искромётная игра Луки была прервана заменой на 75 минуте. Сам футболист в беседе с автором этих строк после матча сказал, что его замена связана с тем, что главный тренер решил сохранить силы футболиста перед предстоящей игрой в Конференцлиге. 21 июля «Валмиера» проведет первый матч против команды «Шкендия» Тетово (С. Македония). Молодой футболист отметил, что «очень скучает по своей родной стране – Грузии и мечтает попасть в национальную сборную страны». «Я своей активной и успешной игрой постараюсь привлечь внимание тренерского штаба сборной Грузии, мечтаю попасть в национальную сборную Грузии»,- признался Лука.



Матч закончился крупной победой «Валмиера» со счетом 5:1. Поклонники команды, весь матч мощно поддерживавшие «Валмиеру», после игры долго аплодировали игрокам и караулили любимых спортсменов на выходе у стадиона: они стремились лично поздравить футболистов и выразить своё восхищение их игрой. После 21 тура чемпионата Латвии «Валмиера» набрала 53 очка и по-прежнему уверенно лидирует в национальном первенстве. 21 и 28 июля команда проведет матчи Конференц-Лиги против клуба «Шкендия» Тетово (С.Македония) – первая игра в Латвии, ответная – в С.Македонии.





Анна Сурмава, Рига-Валмиера, специально для «



Фото – Л.Силагадзе и А.Сурмава после матча В г.Валмиера, на новом стадионе имени выдающегося латвийского легкоатлета, серебряного призера Олимпийских Игр 1932 года Яниса Далиньша (1904-1978), 16 июля состоялся матч чемпионата Латвии по футболу между местной командой «Валмиера» (лидер первенства) и клубом «Даугавпилс» (занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата). Этот стадион-красавец носит многофункциональный характер: помимо футбольных матчей, здесь проводится кубок президента Латвии по лёгкой атлетике с участием спортсменов прибалтийских стран, а также Финляндии, есть и прекрасная баскетбольная площадка.С большим радушием стадион Валмиеры принял в этот день зрителей, среди которых были жители разных городов и сел Латвии. Среди болельщиков очень выделялся фан-клуб команды «Валмиера». Одетые в фирменные цвета футбольного клуба, используя флаги и необычные кричалки, они заводили весь стадион и оказывали поддержку своей любимой команде. Это создавало уют на прекрасно оснащенном стадионе.Отрадно, что в этом матче одним из главных действующих лиц стал 23-летний полузащитник «Валмиера», наш соотечественник Лука Силагадзе, который с января 2020 года выступает за этот латвийский клуб. Он является уроженцем Тбилиси (родился в апреле 1999 года), до перехода в Латвию играл в командах «Академия Динамо Тбилиси», «Локомотив» Тбилиси и «Рустави». Лука признался, что скучает по Родине и мечтает играть за национальную сборную Грузии. В составе «Даугавпилса» также играли наши соотечественники 20-летние Вахтанг Безарашвили и Лаша Кварацхелия.Первый тайм матча прошёл с территориальным и игровым преимуществом «Валмиеры»: опасно били по воротам гостей Силагадзе (номер 14), Кроллис (номер 7) и Ндойе (номер 24). На 36 минуте после красивейшей комбинации первый гол команде принёс Раймонд Кроллис. После этого гола преимущество хозяев стало подавляющим. Во втором тайме это преимущество вылилось в град голов «Валмиера» играла слаженно, комбинационно, мощно.Лука Силагадзе на левом фланге был неудержим. Один из его блестящих прорывов и острейший прострел в районе вратарской линии привёл к автоголу на 63 минуте.Искромётная игра Луки была прервана заменой на 75 минуте. Сам футболист в беседе с автором этих строк после матча сказал, что его замена связана с тем, что главный тренер решил сохранить силы футболиста перед предстоящей игрой в Конференцлиге. 21 июля «Валмиера» проведет первый матч против команды «Шкендия» Тетово (С. Македония). Молодой футболист отметил, что «очень скучает по своей родной стране – Грузии и мечтает попасть в национальную сборную страны». «Я своей активной и успешной игрой постараюсь привлечь внимание тренерского штаба сборной Грузии, мечтаю попасть в национальную сборную Грузии»,- признался Лука.Матч закончился крупной победой «Валмиера» со счетом 5:1. Поклонники команды, весь матч мощно поддерживавшие «Валмиеру», после игры долго аплодировали игрокам и караулили любимых спортсменов на выходе у стадиона: они стремились лично поздравить футболистов и выразить своё восхищение их игрой. После 21 тура чемпионата Латвии «Валмиера» набрала 53 очка и по-прежнему уверенно лидирует в национальном первенстве. 21 и 28 июля команда проведет матчи Конференц-Лиги против клуба «Шкендия» Тетово (С.Македония) – первая игра в Латвии, ответная – в С.Македонии.Анна Сурмава, Рига-Валмиера, специально для « Грузия Online Фото – Л.Силагадзе и А.Сурмава после матча



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



