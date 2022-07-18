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Телеканал «Дождь» частично возобновляет вещание
18.07.2022 19:44
Российский независимый телеканал «Дождь» объявил о частичном возобновлении вещания.
«В понедельник, 18 июля, Телеканал Дождь возобновляет свою работу. Первая трансляция начнется на YouTube уже сегодня в 20:00 мск.», — говорится в сообщении телеканала.
По данным издания Meduza, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева в интервью «Холоду», которое вышло 16 июля, говорила, что на первом этапе телеканал будет вещать только в ютьюбе и только несколько часов в день.
«Большой, серьезный запуск, я думаю, будет все-таки осенью, потому что мы хотим построить студию, декорации. Все устали в стримах сидеть и работать на коленке. Поэтому, я думаю, будет несколько стартов, и я надеюсь, что наша аудитория нас поймет и простит, что мы с первого дня не будем 24/7!», — отметила она.
У «Дождя», также сообщила Синдеева, будет одна — европейская — компания, с филиалами в разных странах.
«Дождь» приостановил вещание в России 3 марта. За два дня до этого сайт «Дождя» заблокировали в России за распространение якобы недостоверных данных о российской «спецоперации» в Украине.
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