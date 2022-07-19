

В Грузии продолжает резко расти число новых случаев коронавируса

19.07.2022 14:43





С 10 по 17 июля включительно в Грузии зафиксировано 7 812 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались еще 7 пациентов, - информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний.



Выздоровели от вируса 4 764 человека.



В масштабе страны было проведено 72 073 теста.



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