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В Грузии продолжает резко расти число новых случаев коронавируса
19.07.2022 14:43
С 10 по 17 июля включительно в Грузии зафиксировано 7 812 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались еще 7 пациентов, - информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний.
Выздоровели от вируса 4 764 человека.
В масштабе страны было проведено 72 073 теста.
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