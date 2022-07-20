

Первый канал ОВГ получил благодарственное письмо посольства Украины

20.07.2022 10:31





Временный представитель по делам Украины в Грузии Андрий Касьянов вручил Благодарственное письмо Первому каналу Грузии за проведение благотворительного марафона «Спасем Украину».



Андрий Касьянов был гостем программы Первого канала Грузии «Тависупали Хедва», который вручил сертификат ведущему программы Георгию Гвимрадзе.



«Хочу передать Общественному вещателю наши поздравления от министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко с проведением марафона. Это международный благотворительный марафон «Спасем Украину», — заявил Касьянов.



Георгий Гвимрадзе поблагодарил временного представителя по делам Украины в Грузии и пожелал мира украинскому народу.



«Еще раз желаю украинскому народу мира и, в первую очередь, вернуться к своим семьям, а также остановить ту трагедию на своей земле, которую они сейчас переживают», — заявил Георгий Гвимрадзе.



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