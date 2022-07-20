

Тбилисская клиника оказалась в центре скандала из-за ролика одного из сотрудников в TikTok

20.07.2022 11:49

Новости-Грузия



Тбилисская клиника имени Александра Аладашвили оказалась в центре скандала из-за ролика, размещенного в TikTok одним из своих сотрудников. Правозащитники считают, что его клип поощряет сексуальное насилие над женщинами и требуют от медучреждения реагирования.



В ролике медбрат реанимационного отделения Торнике Гулисашвили, сидя в больничной палате, объясняет, как вести себя с девушкой после отказа в сексе. Молодой мужчина советует сильнодействующий анестетик, способный «отключить» человека за полминуты.



Этот клип вызвал крайне негативные оценки многих пользователей социальных сетей. Автор удалил его вскоре после публикации.



В комментарии телеканалу «Мтавари» глава реанимационного отделения клиники Леван Беселия заявил, что ролик был всего лишь шуткой. Он пообещал, что медбрату сделают выговор за то, что он отвлекается от работы.



«Поощряет или не поощряет Торнике Гулисашвили сексуальное насилие своими несерьезными видео на несерьезной платформе, делать комментариев по этому поводу я не буду», — заявил Беселия.



Основатель организации «Сапари», которая занимается защитой прав женщин, Байя Патарая не намерена оставлять вопрос без реагирования. НПО направит клинике Аладашвили письмо с требованием разъяснений. Правозащитница считает, что поведение медбрата свидетельствует о более глубокой проблеме – игнорировании кодекса профессиональной этики медицинскими работниками в Грузии.



«Мы дождемся официальной позиции клиники, проведенных ими мероприятий и уже после этого подключим к делу государственные органы, такие как Народный защитник», — сказала Патарая в комментарии телеканалу «Формула».



До сих пор администрация клиники Аладашвили не делала комментариев.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



