

Убийство у наркоцентра в Батуми — Суд приговорил обвиняемого к 10 годам тюрьмы

20.07.2022 13:57





Батумский городской суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за совершение умышленного убийства.



Речь идет об убийстве, которое произошло 21 октября 2021 года во дворе Центра превенции наркомании в Батуми – осужденный ранил гражданина Э.Дж., выстрелом из автоматического оружия, в результате потерпевший скончался в больнице.



Помимо умышленного убийства, прокуратура обвиняла задержанного в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.



Прокуратура Грузии намерена обжаловать указанный приговор в Апелляционном суде с требованием ужесточить наказание.



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