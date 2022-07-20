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Убийство у наркоцентра в Батуми — Суд приговорил обвиняемого к 10 годам тюрьмы


20.07.2022   13:57


Батумский городской суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за совершение умышленного убийства.

Речь идет об убийстве, которое произошло 21 октября 2021 года во дворе Центра превенции наркомании в Батуми – осужденный ранил гражданина Э.Дж., выстрелом из автоматического оружия, в результате потерпевший скончался в больнице.

Помимо умышленного убийства, прокуратура обвиняла задержанного в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Прокуратура Грузии намерена обжаловать указанный приговор в Апелляционном суде с требованием ужесточить наказание.

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