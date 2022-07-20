

Российские шахматисты не смогут представлять свою страну на чемпионате в Батуми

20.07.2022 14:01





Федерация шахмат Грузии сделала заявление по запланированному на 15-28 сентября в Батуми «Юношескому чемпионату мира по шахматам — 2022», в котором примут участие и российские шахматисты.



В нем сообщается, что российские и белорусские шахматисты не смогут представлять свою страну на чемпионате. Они будут выступать под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).



«По международным правилам российские и белорусские спортсмены не могут выступать от имени своей страны. Также они не могут участвовать в командных чемпионатах, только в личных соревнованиях от имени международных организаций. Организатор берет на себя обязательство обеспечить безопасность всех участников», — указанно в заявлении Федерации шахмат Грузии.



С 15 по 28 сентября 2022 года в Батуми состоится Чемпионат мира по шахматам среди мальчиков и девочек в возрастных категориях до 8, 10 и 12 лет. Он проходит под эгидой Международной шахматной федерации ФИДЕ.



После нападения России на Украину международное спортивное сообщество не допускает российских и белорусских спортсменов к участию в международных чемпионатах. World Rugby снял с турниров Россию и Беларусь. Национальная хоккейная лига разорвала все связи с Россией. ФИФА и УЕФА сняли российские сборные и футбольные клубы со всех чемпионатов. Евролига приостановила участие российских баскетбольных клубов в турнире. Международный олимпийский комитет направил международным спортивным федерациям рекомендацию не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



