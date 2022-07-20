

В Грузии отменяют выступления певицы Меги Гогитидзе, анонсировавшей концерты в России

20.07.2022 22:22

Новости-Грузия



В Грузии начали отменять выступления популярной певицы Меги Гогитидзе после того, как исполнительница анонсировала концерты в России.



Сегодня в своем Instragram Гогитидзе поделилась видео, в котором объявила, что выступит в Сочи и Москве.



Вскоре под видео появились сотни негативных комментариев. Грузинские пользователи недоумевают, как можно проводить концерты в Москве, когда Россия ведет войну в Украине и продолжает оккупировать два региона Грузии.



«Меги, когда под эгидой мира ты проведешь концерт в оккупированном Мариуполе?», — интересуется пользователь kakha_vakhtangishvili



«Спасибо за поддержку российской агрессии и геноцида украинцев. Не забудь написать Z на концерте. Ты грузинка и 20% твоей страны оккупированы Россией. Какой позор. Просто бизнес, ничего личного, да?», — пишет vlada.goguadze.



«Даже представлять не хочу, каким аморальным и бессовестным должен быть человек, чтобы проводить концерт в Москве», — возмущается tsirazh.



Сегодня об отмене концерта Гогитидзе объявил батумский клуб Sector 26. Администрация заведения подчеркнула, что это решение — их инициатива.



«Запланированное на 24 июля мероприятие, на котором должна была выступить Меги Гоготидзе, отменили! Скоро мы сообщим детали нового мероприятия в этот день», — говорится в сообщении на странице клуба в Facebook.



Хотя в Sector 26 и не объяснили, почему за три дня до выступления исполнительницы, ей решили подыскать замену, пользователи сочли причины очевидными. Всего за час публикация клуба в соцсети набрала более 1,5 тысячи «лайков».



До сих пор сама Гогитидзе никак не комментировала отмену концерта в Батуми.



33-летняя Меги Гоготидзе – уроженка города Кобулети. Популярность к исполнительнице пришла в 2014 году, когда она стала полуфиналисткой украинского проекта «Голос».



Певица впервые выступила в Москве в 10-ю годовщину российско-грузинской войны – в 2018 году. После этого она неоднократно проводила концерты в России.



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