

Футбольный клуб «Динамо Тбилиси» продается

21.07.2022 15:44

Новости-Грузия



Грузинский бизнесмен Роман Пипия продает «Динамо Тбилиси» – профессиональный футбольный клуб с почти 100-летней историей.



«Я веду переговоры с инвесторами, которые заинтересованы в покупке тбилисского «Динамо» или соответствующих инвестициях в клуб», — говорится в заявлении Пипия, распространенном в среду.



По его словам, наряду с продажей рассматривается возможность передачи активов «Динамо Тбилиси» акционерному обществу. Пипия считает важным, чтобы наряду с людьми из различных деловых и общественных кругов, к этому процессу были привлечены жители Тбилиси, которые уже много лет болеют за команду.



Президент «Динамо Тбилиси» обещает предоставить всю подробную информацию о своем решении в ближайшее время.



По состоянию на 2021 год активы «Динамо Тбилиси» составляли 13,9 миллиона лари, финансовые обязательства – 16,5 миллиона лари.



Пипия стал президентом «Динамо Тбилиси» в 2011 году. Свой бизнес Пипия начал в России в 90-х, в российских СМИ его нередко упоминают, как «саратавского олигарха».



К концу 90-х бизнесмен создал в Саратове холдинг «Агророс», в который входил ликеро-водочный завод «Ликсар», «Зерно Поволжья», Саратовский комбинат хлебопродуктов, Балаковский речпорт, Саратовское речное предприятие, банк «Агророс» и другие структуры.



В 2009 году в РФ в отношении Пипия было возбуждено уголовное дело о крупном хищении. После этого бизнесмен активно начал инвестировать в различные проекты в Грузии.



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