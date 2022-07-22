

В Грузии опубликовали «Отчет о похищенных зарплатах»

22.07.2022 21:59





«Платформа справедливого труда Грузии» опубликовала «Отчет о похищенных зарплатах», в котором обсуждаются финансовые последствия нарушений трудовых прав для работников.



«Калькулятор украденной зарплаты» был представлен организацией в декабре 2020 года. Это онлайн-инструмент, который помогает работникам оценить сумму денег, которую они могут потерять из своей заработной платы из-за кражи заработной платы.



Калькулятор предлагает пользователям ответить на вопросы об их текущей зарплате и режиме работы, на основе их ответов происходит подсчет потерь, вызванных хищением заработной платы.



Новый отчет содержит данные, собранные с 10 декабря 2021 г. по 20 июня 2022 г. За этот период «Калькулятором украденной зарплаты» воспользовались 3 167 человек, 88% из которых сообщили хотя бы об одном случае «кражи зарплаты».



Общая сумма «украденной зарплаты» пользователей калькулятора составила около 25 миллионов лари.



Однако в отчете отмечается, что пользователи могут ошибаться при заполнении данных, забывать некоторые детали, неверно оценивать часы и т. д., поэтому сложно назвать точную сумму денег, которую пользователи потеряли в результате хищения заработной платы.



Авторы доклада отмечают, что имеющиеся данные свидетельствуют о критическом показателе хищения заработной платы в Грузии, который требует более пристального изучения и немедленных мер со стороны Парламента Грузии, суда, Инспекции труда и других учреждений.



Калькулятор охватывает только семь определенных категорий хищения заработной платы.



Неоплачиваемая работа в нерабочее время

Неоплачиваемая сверхурочная работа

Незаконное удержание заработной платы

Неоплата оплачиваемого отпуска

Невозмещение больничного

Неоплаченная сумма чаевых

Задолженность по заработной плате (упущенная заработная плата)



Согласно отчету, 75,5% пользователей сайта сообщили хотя бы об одном случае неоплачиваемой работы в нерабочее время.



85% заявили, что им не платят за сверхурочную работу. А 88,3% указали, что в их трудовом договоре не предусмотрены ставки оплаты за сверхурочную работу, как того требует закон.



Под неоплачиваемой сверхурочной работой подразумевается, когда работник работает сверх установленных законом 40 часов в неделю [на специальных работах 48], но не получает компенсации. Согласно законодательству Грузии, оплата труда в эти часы должна быть выше обычной почасовой ставки.



15,5% пользователей сообщили о незаконном удержании зарплаты.



Незаконное удержание заработной платы происходит, когда работодатель удерживает деньги из заработной платы работника без законных оснований. Согласно отчету, эта форма наиболее распространена в розничном секторе, особенно в супермаркетах, где стоимость украденных или испорченных [кроме просроченных] товаров вычитается из заработной платы сотрудников.



В отчете также говорится о предоставлении более коротких отпусков пользователям, имеющим право на отпуск. Об этом заявили 56,7%.



41,2% сообщили об отсутствии компенсации за часы, пропущенные во время болезни. По грузинскому законодательству работодатели должны компенсировать работникам дни, пропущенные на работе из-за болезни или необходимости ухода за больным членом семьи, если они предоставят справку от врача.



В отчете также упоминаются случаи, когда лица, работающие в конкретном учреждении, не получали причитающиеся им «чаевые». Согласно отчету, об этом заявили 65,5%.



Согласно Гражданскому кодексу Грузии, т.н. «чаевые» распределяются среди сотрудников вместе с их заработной платой, но, согласно отчету, это часто этого не происходит, что является формой кражи заработной платы.



6% сообщили о потере как минимум одной зарплаты, а 28,6% сообщили, что не получили последнюю зарплату после увольнения.



Согласно отчету, у «Службы инспекции труда», как у единственного звена исполнительной власти, осуществляющего надзор за соблюдением трудовых прав, отсутствует единое видение и стратегия борьбы с хищениями заработной платы.



Из-за этого «борьба с воровством заработной платы носит в основном бессистемный характер, только с узкой точки зрения трудовых прав».



В то же время авторы отчета указывают, что Трудовая инспекция недостаточно информирует общественность.



В докладе также говорится о роли судов:



«Роль судов общей юрисдикции в борьбе с хищениями заработной платы негибка и непоследовательна, что в основном эффективно в целях возврата украденной заработной платы при уже прекращенной трудовой деятельности», — отмечается в отчете.



Кроме того, в отчете отмечается, что культура хищения заработной платы в значительной степени подпитывается слабостью законов о заработной плате.



«Критически важно определить достойную минимальную заработную плату в стране. Также проблемой является отсутствие минимальной ставки оплаты сверхурочных», — говорится в исследовании.



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