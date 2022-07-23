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В Тбилисской республиканской больнице введена новая система оплаты труда


23.07.2022   16:54


В Тбилисской республиканской больнице на экспериментальной основе была введена новая система оплаты труда, которая устанавливает минимальный предел оплаты труда медицинского персонала в зависимости от часов.

Согласно заявлению, распространенному Минздравом и Тбилисской республиканской больницей, 90% доходов клиники финансируются за счет государственных программ. Финансовое положение больницы, существующий доход и маржа позволяют медицинскому персоналу больницы получать более высокую заработную плату по текущим ставкам.

По той же информации, в Тбилисской республиканской больнице в рамках новой системы оплаты труда минимальная заработная плата составляет:

Врач — 9 лари в час, что составляет 1620 лари в месяц.
Младший врач — 6 лари в час, 1080 лари в месяц
Медсестра — почасовая — 5,75 лари, 1035 лари в месяц
Помощник медсестры — 3 лари в час, 540 лари в месяц.
Санитары — 2,80 лари в час, соответственно 504 лари в месяц.

Ранее министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили заявил, что «клиники, участвующие в государственных программах, будут обязаны установить минимальный предел заработной платы для врачей, медсестер, санитарных работников и других работников, чтобы их заработная плата была достойной».

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