

В Тбилисской республиканской больнице введена новая система оплаты труда

23.07.2022 16:54





В Тбилисской республиканской больнице на экспериментальной основе была введена новая система оплаты труда, которая устанавливает минимальный предел оплаты труда медицинского персонала в зависимости от часов.



Согласно заявлению, распространенному Минздравом и Тбилисской республиканской больницей, 90% доходов клиники финансируются за счет государственных программ. Финансовое положение больницы, существующий доход и маржа позволяют медицинскому персоналу больницы получать более высокую заработную плату по текущим ставкам.



По той же информации, в Тбилисской республиканской больнице в рамках новой системы оплаты труда минимальная заработная плата составляет:



Врач — 9 лари в час, что составляет 1620 лари в месяц.

Младший врач — 6 лари в час, 1080 лари в месяц

Медсестра — почасовая — 5,75 лари, 1035 лари в месяц

Помощник медсестры — 3 лари в час, 540 лари в месяц.

Санитары — 2,80 лари в час, соответственно 504 лари в месяц.



Ранее министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили заявил, что «клиники, участвующие в государственных программах, будут обязаны установить минимальный предел заработной платы для врачей, медсестер, санитарных работников и других работников, чтобы их заработная плата была достойной».



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