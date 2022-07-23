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Зураб Азмаипарашвили переизбран президентом Европейского шахматного союза
23.07.2022 17:53
Зураб Азмаипарашвили в третий раз подряд избран президентом Европейского шахматного союза. На генеральной ассамблее в Салониках присутствовали делегаты от Национальных шахматных федераций 49 стран Европы. Зураб Азмаипарашвили набрал 44 голоса.
В команду Азмаипарашвили входят вице-президенты Дана Райзнице-Озола, Гуннар Бьернссон и Малкольм Пейн, а также генеральный секретарь Теодорос Цорбацоглу и казначей Ян-Сорбан Добреатяну.
Зураб Азмаипарашвили избран президентом на 4 года.
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