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Зураб Азмаипарашвили переизбран президентом Европейского шахматного союза


23.07.2022   17:53


Зураб Азмаипарашвили в третий раз подряд избран президентом Европейского шахматного союза. На генеральной ассамблее в Салониках присутствовали делегаты от Национальных шахматных федераций 49 стран Европы. Зураб Азмаипарашвили набрал 44 голоса.

В команду Азмаипарашвили входят вице-президенты Дана Райзнице-Озола, Гуннар Бьернссон и Малкольм Пейн, а также генеральный секретарь Теодорос Цорбацоглу и казначей Ян-Сорбан Добреатяну.

Зураб Азмаипарашвили избран президентом на 4 года.

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