

Гамкрелидзе: «Обезьянья оспа» не так распространена, как другие респираторные вирусные заболевания

24.07.2022 13:24





«Обезьянья оспа» не так распространена, как другие респираторные вирусные заболевания, поэтому причин для паники нет, — заявил Первому каналу Грузии глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, Всемирная организация здравоохранения объявила об особой ситуации в области общественного здравоохранения международного значения в связи с «обезьяньей оспой», которая не является пандемией, а представляет собой концентрированную эпидемию в определенных группах населения.



По его словам, в июне в Грузии был зафиксирован один случай «обезьяньей оспы», больной уже выздоровел. По словам Гамкрелидзе, за последние 21 день в Грузии не зарегистрировано ни одного случая «обезьяньей оспы».



Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с «обезьяньей оспой».





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