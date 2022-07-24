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Гамкрелидзе: «Обезьянья оспа» не так распространена, как другие респираторные вирусные заболевания
24.07.2022 13:24
«Обезьянья оспа» не так распространена, как другие респираторные вирусные заболевания, поэтому причин для паники нет, — заявил Первому каналу Грузии глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, Всемирная организация здравоохранения объявила об особой ситуации в области общественного здравоохранения международного значения в связи с «обезьяньей оспой», которая не является пандемией, а представляет собой концентрированную эпидемию в определенных группах населения.
По его словам, в июне в Грузии был зафиксирован один случай «обезьяньей оспы», больной уже выздоровел. По словам Гамкрелидзе, за последние 21 день в Грузии не зарегистрировано ни одного случая «обезьяньей оспы».
Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с «обезьяньей оспой».
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