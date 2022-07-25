

«Россия — государство-террорист!» — акция в центре Тбилиси

25.07.2022 12:23





24 июля у здания парламента в Тбилиси в очередной раз прошла акция протеста против полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. На митинг под названием «Россия — террористическое государство» принесли детскую обувь и плакаты.



Среди участников демонстрации были украинские и грузинские активисты, а также представители партий «Дроа» и молодежное крыло «Национального движения». Акция была приурочена к дате — пять месяцев с начала войны в Украине.



«Каждый день весь цивилизованный мир видит, как гибнут тысячи украинских мирных жителей, как горят города и села, как происходит геноцид и разрушаются жизни. Уже пять месяцев Россия целенаправленно и жестоко уничтожает и терроризирует Украину, захватывая города, истязая граждан, убивая детей», — заявили организаторы акции.



«Путин убивает будущее», «Стоп Путин», «Нет войне! Нет фашизму!», «Руки прочь от Украины» — такие надписи можно было увидеть на плакатах участников акции. Некоторые из них держали в руках фотографии разбомбленных Россией украинских городов.



«Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от российских ракет и авиа ракет. Тысячи детей никогда больше не увидят своих родителей, тысячи матерей не смогут дождаться своих детей.



Украинцы нуждаются в поддержке и защите своей жизни от государства-агрессора, государства-террориста. Россия пытает и убивает заключенных, издевается над гражданским населением, похищает людей, нарушает Женевскую конвенцию», — было указано в анонсе к акции.



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