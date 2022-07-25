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Жители Еревана будут просыпаться под звуки музыки
25.07.2022 22:59
По инициативе мэра Еревана, вскоре жителей и гостей столицы Армении в 07:00 утра будет будить музыка.
По сообщению СМИ, об этом на своей странице в Facebook написал Грачья Саркисян. По его словам, рабочий день должен начинаться рано утром.
«Я уверен, город должен просыпаться спозаранку, рабочий день должен начинаться рано. Отныне с 7 часов утра раз в час музыка, доносящаяся из башенных часов мэрии Еревана, будет одновременно звучать во всех 12 административных районах столицы», — написал он на своей странице в Facebook.
Кроме того, по словам Саркисяна, сограждане вновь смогут узнавать точное время и температуру воздуха на новом LED-экране, установленном на крыше здания Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна.
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