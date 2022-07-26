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За прошедшую неделю в Грузии было выявлено 10 253 новых случая ковида
26.07.2022 13:42
Согласно обновленной статистике Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC), за прошедшую неделю в Грузии было выявлено 10 253 новых случая заражения коронавирусом.
В период с 18 по 24 июля всего по стране было проведено 74 245 тестов, таким образом, процент положительных результатов за недельный период составил 13,81%.
За указанный период скончались 5 пациентов.
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