

За прошедшую неделю в Грузии было выявлено 10 253 новых случая ковида

26.07.2022 13:42





Согласно обновленной статистике Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC), за прошедшую неделю в Грузии было выявлено 10 253 новых случая заражения коронавирусом.



В период с 18 по 24 июля всего по стране было проведено 74 245 тестов, таким образом, процент положительных результатов за недельный период составил 13,81%.



За указанный период скончались 5 пациентов.



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