

За последнюю неделю в Грузии выявлено 10 253 случая коронавируса, выздоровели 7 508 пациентов

26.07.2022 14:06





С 18 по 24 июля в Грузии было выявлено 10 253 случая коронавируса, 7 508 пациентов выздоровели, пятеро скончались.



Информация об этом была опубликована на сайте Национального центра по контролю за заболеваниями.



Всего за указанный период по стране было проведено 74 245 тестов.



По информации Национального центра по контролю заболеваний, наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Тбилиси — 5 904, в Аджарии — 1 317 и в Имерети — 1 001.



Показатель положительности выявления вируса в результате 7-дневного тестирования — 13,81%, последних 14 дней – 12,35%.



По данным предыдущей недели, с 10 по 17 июля в Грузии было выявлено 7 812 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4764 человека, семь пациентов скончались.



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