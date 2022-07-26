

У Тенгиза Церцвадзе подтвердился коронавирус

26.07.2022 20:12





Глава Тбилисской инфекционной больницы, профессор Тенгиз Церцвадзе, координирующий работу ковид-больниц в Грузию, заболел коронавирусом.



Об этом сообщает Первый канал со ссылкой на пресс-службу инфекционной больницы.



«Болезнь протекает в средней форме тяжести и подлежит лечению», — сказали в больнице.



74-летний Церцвадзе переносит коронавирус уже во второй раз. У него имеется сопутствующее заболевание — неходжкинская лимфома.



Впервые COVID-19 у Церцвадзе подтвердился осенью 2020 года. Тогда профессор был госпитализирован.



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