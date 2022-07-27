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«Дело о прослушке»: Еще 19 грузинских журналистов требуют признать их потерпевшими
27.07.2022 14:33
«Медиаомбудсмен» сообщает, что еще 19 журналистов ходатайствуют о признании их потерпевшими в рамках дела о прослушке.
Согласно опубликованному 27 июля заявлению, «Медиаомбудсмен», организация, защищающая права журналистов, уже направила заявления в Прокуратуру Тбилиси с просьбой признать 19 журналистов потерпевшими в связи с фактами незаконного тайного прослушивания и слежки.
Речь идет о материалах, обнародованных 13 сентября 2021 года, которые включают около 58 тысяч дел о предположительном незаконном, негласном прослушивании и слежке со стороны Службы госбезопасности Грузии (СГБ).
Эти файлы содержат подробную информацию о частном общении и личной жизни журналистов, представителей религиозных организаций, политиков, гражданских активистов, дипломатов и других. Подлинность записей подтвердили многие люди, в том числе и журналисты.
Список 19 журналистов, которые просят признать их потерпевшими, выглядит следующим образом:
Ниния Какабадзе — правозащитник, бывший член Попечительского совета Общественного вещания.
Давид Гамисония — Радио Свобода
Гела Мтивлишвили — Mtisambebi
Татья Халиани — Интернет-издание Publika
Леван Сутидзе — Интернет-издание Tabula
Мариам Ломадзе — Телекомпания Kavkasia
Саломе Чадунели — Телекомпания Formula
Гиорги Кикабидзе — Телекомпания Formula
Элисабед Цицишвили – Телекомпания Formula
Лука Хачидзе – телекомпания Formula
Нино Вардзелашвили — Телекомпания Formula
Георгий Квижинадзе – телекомпания Formula
Ната Каджая — Телекомпания TV Pirveli
Нанука Каджая — Телекомпания TV Pirveli
Васил Дабрашвили — Телекомпания TV Pirveli
Русудан Джабанишвили — Телекомпания TV Pirveli
Майя Мамулашвили — Телекомпания TV Pirveli
Сесили Бокерия — Телекомпания TV Pirveli
Нато Гогелия — Телекомпания TV Pirveli
Ранее, 12 июля 2022 года, «Медиаомбудсмен» подал в Европейский суд по правам человека жалобу от имени десяти журналистов по делу о негласном прослушивании-наблюдении.
Среди журналистов подавших жалобу: репортер «Netgazeti» Нино Бидзинашвили, журналисты Радио Свобода — Георгий Мгеладзе и Гела Бочикашвили, журналисты телекомпании «Formula» — Нино Жижилашвили, Софо Майсурадзе, Георгий Дарчашвили и Тамуна Чихладзе, журналисты TV Pirveli — Нодар Меладзе, Инга Григолия и Тамта Доленджашвили.
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