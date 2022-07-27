

TV-4 не будет транслировать передачи пророссийской Alt-Info

27.07.2022 19:52





Региональная телекомпания TV-4, вещающая в Квемо Картли, больше не будет транслировать передачи пророссийской медиа платформы Alt-Info. Об этом телекомпания сообщила сегодня, 27 июля.



Директор TV-4 Гиги Мгалоблишвили заявил Netgazeti, что причиной прекращения сотрудничества стали финансовые проблемы Alt-Info:



«Мы с самого начала заключили договор с Alt-Info о вещании в тестовом режиме, срок которого истек через 2 месяца и больше не продлевался. Я точно не знаю, у них самих финансовые проблемы, из-за которых они не могут платить деньги. Поэтому контракт был расторгнут», — сказал Мгалоблишвили.



По его словам, содержание медиа-продуктов Alt-Info было неприемлемо для TV-4 с самого начала, однако из-за финансовых проблем у них не было другого выхода:



«Чтобы выжить и функционировать как новостной канал, мы приняли в свое время это неудачное решение», — пояснил он.



По словам Мгалоблишвили, Alt-Info занимала 5 часов круглосуточной телесети TV-4. Что касается будущего сотрудничества, то, по его словам, на данном этапе позиция ТВ 4 заключается в том, что в дальнейшем они не будут сотрудничать с пророссийским каналом.



«Если что-то изменится, я дам вам знать, но я не думаю», — сказал Мгалоблишвили Netgazeti.



Alt-Info — телеканал, организовавший 5 июля 2021 года акцию, переросшую в насилие в отношении журналистов.



В ходе акции был избит оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, который впоследствии скончался (МВД связывает его смерть с передозировкой наркотиков).



Телеканал Alt-Info, называющий себя источником альтернативной информации, по мнению медиамониторов, «занимается антилиберальной, антииммиграционной, антиЛГБТКИ и антизападной пропагандой». Он также распространяет пророссийские сообщения о войне России в Украине.



В конце 2021 года представители Alt-Info основали партию «Консервативное движение». В партии заявляют, что готовы к «партнерским отношениям» с Россией.



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