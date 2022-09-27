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Сборная Грузии победила Гибралтар в Лиге Наций


27.09.2022   11:12


Сборная Грузии по футболу провела последний, шестой матч группового этапа Лиги Наций. Команда Вилли Саньоля встретилась с Гибралтаром и победила со счетом 2:1.

Благодаря этой победе Грузия показала лучший результат среди 16 команд, участвующих в дивизионе С Лиги Наций, а это значит, что полуфинальная встреча лиги пройдет в Тбилиси.

Кто встретится с Грузией, станет известно 27 сентября после матча между Северной Ирландией и Грецией.

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