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Сборная Грузии победила Гибралтар в Лиге Наций
27.09.2022 11:12
Сборная Грузии по футболу провела последний, шестой матч группового этапа Лиги Наций. Команда Вилли Саньоля встретилась с Гибралтаром и победила со счетом 2:1.
Благодаря этой победе Грузия показала лучший результат среди 16 команд, участвующих в дивизионе С Лиги Наций, а это значит, что полуфинальная встреча лиги пройдет в Тбилиси.
Кто встретится с Грузией, станет известно 27 сентября после матча между Северной Ирландией и Грецией.
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