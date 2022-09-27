

«Премия ЕС в области журналистики 2022» — конкурс выявит 8 победителей

27.09.2022 12:51





«Меня потрясли эти авторы, они заставили меня по-новому взглянуть и задуматься о том, каков ареал их мысли, как они работают над материалом и как им подчиняется грузинское слово», — так член жюри и менеджер по контролю и управлению рисками BBC оценила конкурсантов «Премии Европейского Союза в области журналистики 2021» Натия Абрамия.



Как указывают организаторы конкурса, одной из основных функций СМИ является разбудить общественность, выдвинуть проблемные вопросы и дать толчок к их решению. «Премия Европейского союза в области журналистики» уже является традиционным способом оценки и поощрения их работы.



В прошлом году участники конкурса отмечали, что работали не ради призов, хотя гордятся тем, что участвовали и одерживали победы в столь престижном конкурсе.



Вот уже 10 лет представительство ЕС способствует углублению стандартов профессионализма и журналистской этики в грузинских СМИ. Впереди еще более разнообразный 11-й конкурсный год.



Прием заявок на участие в конкурсе этого года уже начался. Крайний срок подачи работ – 1 ноября 2022 года.



В этом году конкурс пройдет с обновленным составом жюри, вводится новшество и в направлении номинаций. В этом году впервые принять участие в конкурсе смогут не только журналисты, но и студенты. Будут определены лучшие студенческие работы, опубликованные в печатных, эфирных или интернет-СМИ. В конкурсе смогут принять участие студенты аккредитованных вузов Грузии. Цель номинации – поощрение начинающих журналистов и поддержка их на пути к профессиональному росту.



В этом году победители будут объявлены в 8 номинациях. Специальная премия Миссии наблюдателей Европейского Союза в области журналистики мира остается неизменной. Жюри выберет лучшую журналистскую работу, связанную с тематикой конфликтов.



«Специальная премия за мирную журналистику, наверное, особенно актуальна в сегодняшних условиях. Независимая, чувствительная к конфликтам журналистика, которая способствует восстановлению доверия и установлению долгосрочного мира, заслуживает этой награды», — объяснил Марек Шигель, глава миссии наблюдателей ЕС в Грузии.



«Лучшая документальная фотография» — одна из традиционных номинаций конкурса. В прошлом году в указанной номинации победил фотограф Гиорги Шенгелия, работа которого была связана с темой религиозного разнообразия в Тбилиси. Гиорги отмечает, что подобные конкурсы и оценка их работы в такой форме дают больше стимула представителям СМИ.



«Подобная победа всегда важна для любого фотографа, потому что укрепляет веру в правильность своего выбора и повышает мотивацию продолжать работу в будущем». — заявил Шенгелия.



Победители Премии ЕС будут определены в 8 категориях.



Каждый заявитель может подать только одну заявку только в одну из следующих категорий призов:



Лучший рассказ в печатных или интернет-СМИ;

Лучший очерк в эфире или онлайн-СМИ;

Лучшее расследование/очерк в печатных, онлайновых или вещательных СМИ;

Лучший онлайн-блог или печатный блог, мнение или колонка в печатных или онлайн-СМИ;

Самая инновационная и оригинальная работа в печатных, онлайновых или вещательных СМИ;

Лучшее документальное фото, отражающее ценности ЕС (права человека, в том числе права меньшинств, социальная справедливость, уважение человеческого достоинства, свобода слова, демократия, равенство и верховенство закона) и опубликованное в печатных или онлайн-СМИ;

Лучшая журналистская работа о конфликтах, способствующая укреплению доверия и мира в контексте вооруженных конфликтов в Грузии, демонстрирующая высокие стандарты журналистской этики и профессионализма (Специальная премия МНЕС за мирную журналистику).

Лучшая студенческая работа в печатных, сетевых или вещательных СМИ.

На фоне того, что журналистика – непростая профессия и представителям СМИ каждый день приходится работать в стрессовой обстановке, члены жюри прошлогоднего конкурса считают, что такая награда – лучший способ выразить признательность журналистам, подбодрить и поощрить их. С другой стороны, такие конкурсы способствуют внедрению профессиональных стандартов, а также видно качественное улучшение работ.



Конкурс на «Премию Европейского Союза в области журналистики» проводится с 2012 года по инициативе Представительства Европейского Союза в Грузии. Правила конкурса основаны на принципах Хартии журналистской этики Грузии.



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