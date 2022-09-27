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Хвича Кварацхелия стал самым дорогим игроком в истории грузинского футбола
27.09.2022 21:09
Немецкое менеджерское агентство «Трансфермаркт» значительно увеличило сумму трансфера футболиста Хвичи Кварацхелия — она достигла рекордной для Грузии цифры в 35 миллионов евро.
Цена 21-летнего грузинского нападающего при переходе в «Наполи» составляла 15 миллионов евро, а сейчас поднялась до 35 миллионов. Такой оценки и одновременного повышения в 20 миллионов не было ни у одного игрока в истории грузинского футбола.
23 сентября «Трансфермаркт» резко увеличил стоимость вратаря клуба «Валенсия» и сборной Грузии Георгия Мамардашвили — с 10 до 20 миллионов евро. Тогда Мамардашвили вышел на первое место в рейтинге грузинских футболистов и опередил Хвичу Кварацхелия.
Теперь же Кварацхелия вернул себе первое место в топ-пятерке самых дорогих игроков сборной Грузии:
Хвича Кварацхелия, «Наполи» (Италия), 35,00 млн евро
Георгий Мамардашвили, «Валенсия» (Испания) 20 млн евро
Саба Лобжанидзе, «Хатаиспор» (Турция) 4.30 млн евро
Дата Хочолава, «Копенгаген» (Дания) 3 млн евро
Георгий Микутадзе, «Мец» (Франция), 2 млн евро
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