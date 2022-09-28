

Афган Мухтарлы: Азербайджан заплатил Грузии 3 млн долларов за мое похищение из Тбилиси

28.09.2022 12:28

Новости-Грузия



Азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы после дачи показаний в прокуратуре Грузии заявил, что Азербайджан заплатил Грузии 3 миллиона долларов за его похищение из Тбилиси.



Прокуратура Грузии официально признала Мухтарлы потерпевшим в деле о его похищении в Тбилиси в мае 2017 года. Признанный в Европе политическим беженцем Мухтарлы в настоящее время требует опроса бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури, которых он считает причастными к организации его покушения. Кроме того, азербайджанский журналист требует, чтобы Гомелаури покинул свою должность.



«Если прокуратура не получит показаний от Иванишвили и Гомелаури, мы обратимся сначала в суд в Грузии, а когда исчерпаем здесь все инстанции, обратимся в Европейский суд по правам человека. Я обязательно сделаю все, чтобы были опрошены Иванишвили и Гомелаури. По закону они граждане Грузии и закон требует от них дачи показаний, отказаться от этого они не могут.



Я свидетельствовал в этом здании, что Мисаи Сейдол, заместитель Пенитенциарной службы Азербайджана, сказал мне, что Азербайджан заплатил Грузии 3 миллиона долларов за мое похищение. Об этом мне говорили и другие. В частности, представители пограничного ведомства Азербайджана и я дали показания обо всем в прокуратуре.



Вместе с нами находится Акиф Шордаров, генерал, которого обвиняли в растрате на территории Грузии 10 миллионов долларов, принадлежащих контрразведке. Его суд закрыли, проводили в закрытом режиме какое-то время, а потом с этого генерала сняли обвинения», — сказал Афган Мухтарлы.



Недавно арестованный бывший заместитель главы Служба госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили подтвердил в одном из своих скандальных заявлений, что похищение Мухтарлы из Тбилиси и его передачу азербайджанской стороне организовали и провели грузинские спецслужбы.



Ответственность за похищение Мухтарлы Гогашвили возлагает на тогдашнего руководителя Служба госбезопасности Вахтанга Гомелаури. Он же утверждает, что Бидзина Иванишвили также был в курсе планов похищения и передачи Мухтарлы.



«Нам не разрешили ознакомиться с информацией, предоставленной Гогашвили. Нам выдали решение об ограничении этого права, что мы обязательно обжалуем в вышестоящей инстанции. Ничего нового, чего мы не знали раньше, нам известно не стало», — сказал журналистам адвокат Мухтарлы Арчил Чопикашвили.



Афгана Мухтарлы похитили из Тбилиси 29 мая 2017 года, после чего 30 мая оказалось, что он арестован в Азербайджане. Мухтарлы уже много лет требует полного расследования его похищения из Грузии и утверждает, что к этой спецоперации причастны влиятельные грузинские высокопоставленные чиновники.



После признания Гогашвили Мухтарлы приехал в Тбилиси и обратился в главное следственное управление с требованием возобновить расследование по его делу.



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