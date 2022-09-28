

НПО отреагировали на сообщения о возможной дискриминации северокавказцев а КПП «Верхний Ларс»

28.09.2022 16:09





Неправительственные организации Грузии отреагировали на распространенную в СМИ и социальных сетях информацию о том, что со стороны грузинских правоохранительных органов на КПП «Верхний Ларс» действует особый строгий порядок проверки жителей Северного Кавказа.



По мнению организаций, это, вероятно, свидетельствует о дискриминационном подходе. НПО призывают МВД Грузии и Службу государственной безопасности Грузии создать равные и достойные условия при прохождении пограничного контроля для людей, проживающих в этих регионах.



НПО напоминают, что «поддержка обществ, колонизированных Россией и имеющих опыт исторического конфликта с ней, была исторической ролью и задачей Грузии на Кавказе».



Организации считают, что для дружественных и солидарных отношений в регионе, в условиях начавшейся в России военной мобилизации, важно предпринять правильные политические и символические шаги.



«Граждане России легко пересекают границу Грузии и обычно проходят без специальных проверок и ожидания. Различные исследования показывают, что статистика отказов в пересечении границы гражданам России очень низкая.



Однако ряд как наших так и респондентов СМИ объясняют, что именно люди, проживающие на Северном Кавказе (или те, кто похож на них по различным физическим, религиозным и культурным признакам), проходят сложный и длительный процесс проверки на протяжении долгих часов в специальной комнате, предназначенной только для них (№ 222), а иногда даже подвергаются длительным, многодневным изучениям (личности). Понятно, что на этом фоне введение особого и более строгого правила проверки северокавказцев на границе вызывает предположения о дискриминационном обращении», — отмечают в организации.



По данным неправительственных организаций, субъекты, работающие в области прав человека, не имеют доступа к нейтральным зонам на границе, где люди, в том числе женщины и дети, ждут решения о допуске или отказе при пересечении границы. По этой причине, у них нет возможности провести детальный анализ ситуации и определения масштаба проблемы.



В организациях подчеркивают, что статистика отказов в пересечении границы для лиц, проживающих в регионах Северного Кавказа, отсутствует, которую, как поясняет МВД, официально она не ведется.



«Несмотря на это, наши респонденты считают, что решения об отказе в их отношении выносятся чаще, чем в случае с другими гражданами России, и, по их словам, отказывают почти каждому пятому. Мы четко осознаем важность государственного контроля в процессе пересечения границы в интересах национальной безопасности страны.



Здесь также ясно, что государство обладает широкой свободой действий в этом процессе, и обоснование его решений иногда может основываться на секретной информации. Однако важно, чтобы этот процесс осуществлялся без произвола и дискриминационного отношения», — заявили в неправительственных организациях.



НПО также считают, что политика безопасности в отношении жителей Северного Кавказа часто основана на предрассудках и дискриминационных стереотипах, которые в значительной степени являются результатом имперской и репрессивной политики России и того дискурса, что наблюдается в регионе на протяжении многих лет.



По их мнению, правительство Грузии, а также органы безопасности и правоохранительные органы, должны учитывать историческое сопротивление Северо-Кавказского региона российской имперской политике. А также учитывать политические, культурные и этические дилеммы их участия в боевых действиях в Украине.



НПО выражают сожаление, что в условиях военной мобилизации, власти Грузии не проявляют более гибкого и благосклонного отношения к жителям Северного Кавказа.



«Укрепление поддержки, солидарности и сотрудничества между народами Кавказа было исторической задачей Грузии в Кавказском регионе, и в самые трудные моменты наша страна оставалась страной солидарности и гостеприимством для народов, переживших гонения», указывают НПО в совместном заявлении.



Учитывая вышеизложенное, неправительственные организации призывают МВД Грузии и Службу госбезопасности незамедлительно ликвидировать сегрегированную и, возможно, дискриминационную практику проверки северокавказцев на погранпереходах и строить этот процесс на принципах равноправия и уважения достоинства.



«Субъектам, работающим в области прав человека, должна быть предоставлена ​​возможность посетить так называемые нейтральные зоны, чтобы иметь возможность следить за правовой ситуацией на местах.



Правительство Грузии, принимая во внимание высокие масштабы миграции российских граждан, должно создать рабочие и политические форматы, которые станут пространством для обсуждения с общественными группами и политической оппозицией относительно измерения рисков, политических, социальных и экономических эффекты, связанные с этим процессом, и принятие соответствующих сдерживающих и компенсационных мер.



Парламенту Грузии следует разработать проект соответствующих законодательных изменений, которые минимизируют риски произвола, дискриминационного обращения и нарушения права на справедливое судебное разбирательство в законодательстве, регулирующем пересечение границы. Это сделает судебный контроль над этим процессом реальным и эффективным», — указано в обращении НПО к властям Грузии.



Заявление подписали:



Центр социальной справедливости

Ассоциация молодых юристов Грузии

Центр по правам человека

Институт исследования демократии (DRI)



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