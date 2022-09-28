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НПО отреагировали на сообщения о возможной дискриминации северокавказцев а КПП «Верхний Ларс»
28.09.2022 16:09
Неправительственные организации Грузии отреагировали на распространенную в СМИ и социальных сетях информацию о том, что со стороны грузинских правоохранительных органов на КПП «Верхний Ларс» действует особый строгий порядок проверки жителей Северного Кавказа.
По мнению организаций, это, вероятно, свидетельствует о дискриминационном подходе. НПО призывают МВД Грузии и Службу государственной безопасности Грузии создать равные и достойные условия при прохождении пограничного контроля для людей, проживающих в этих регионах.
НПО напоминают, что «поддержка обществ, колонизированных Россией и имеющих опыт исторического конфликта с ней, была исторической ролью и задачей Грузии на Кавказе».
Организации считают, что для дружественных и солидарных отношений в регионе, в условиях начавшейся в России военной мобилизации, важно предпринять правильные политические и символические шаги.
«Граждане России легко пересекают границу Грузии и обычно проходят без специальных проверок и ожидания. Различные исследования показывают, что статистика отказов в пересечении границы гражданам России очень низкая.
Однако ряд как наших так и респондентов СМИ объясняют, что именно люди, проживающие на Северном Кавказе (или те, кто похож на них по различным физическим, религиозным и культурным признакам), проходят сложный и длительный процесс проверки на протяжении долгих часов в специальной комнате, предназначенной только для них (№ 222), а иногда даже подвергаются длительным, многодневным изучениям (личности). Понятно, что на этом фоне введение особого и более строгого правила проверки северокавказцев на границе вызывает предположения о дискриминационном обращении», — отмечают в организации.
По данным неправительственных организаций, субъекты, работающие в области прав человека, не имеют доступа к нейтральным зонам на границе, где люди, в том числе женщины и дети, ждут решения о допуске или отказе при пересечении границы. По этой причине, у них нет возможности провести детальный анализ ситуации и определения масштаба проблемы.
В организациях подчеркивают, что статистика отказов в пересечении границы для лиц, проживающих в регионах Северного Кавказа, отсутствует, которую, как поясняет МВД, официально она не ведется.
«Несмотря на это, наши респонденты считают, что решения об отказе в их отношении выносятся чаще, чем в случае с другими гражданами России, и, по их словам, отказывают почти каждому пятому. Мы четко осознаем важность государственного контроля в процессе пересечения границы в интересах национальной безопасности страны.
Здесь также ясно, что государство обладает широкой свободой действий в этом процессе, и обоснование его решений иногда может основываться на секретной информации. Однако важно, чтобы этот процесс осуществлялся без произвола и дискриминационного отношения», — заявили в неправительственных организациях.
НПО также считают, что политика безопасности в отношении жителей Северного Кавказа часто основана на предрассудках и дискриминационных стереотипах, которые в значительной степени являются результатом имперской и репрессивной политики России и того дискурса, что наблюдается в регионе на протяжении многих лет.
По их мнению, правительство Грузии, а также органы безопасности и правоохранительные органы, должны учитывать историческое сопротивление Северо-Кавказского региона российской имперской политике. А также учитывать политические, культурные и этические дилеммы их участия в боевых действиях в Украине.
НПО выражают сожаление, что в условиях военной мобилизации, власти Грузии не проявляют более гибкого и благосклонного отношения к жителям Северного Кавказа.
«Укрепление поддержки, солидарности и сотрудничества между народами Кавказа было исторической задачей Грузии в Кавказском регионе, и в самые трудные моменты наша страна оставалась страной солидарности и гостеприимством для народов, переживших гонения», указывают НПО в совместном заявлении.
Учитывая вышеизложенное, неправительственные организации призывают МВД Грузии и Службу госбезопасности незамедлительно ликвидировать сегрегированную и, возможно, дискриминационную практику проверки северокавказцев на погранпереходах и строить этот процесс на принципах равноправия и уважения достоинства.
«Субъектам, работающим в области прав человека, должна быть предоставлена возможность посетить так называемые нейтральные зоны, чтобы иметь возможность следить за правовой ситуацией на местах.
Правительство Грузии, принимая во внимание высокие масштабы миграции российских граждан, должно создать рабочие и политические форматы, которые станут пространством для обсуждения с общественными группами и политической оппозицией относительно измерения рисков, политических, социальных и экономических эффекты, связанные с этим процессом, и принятие соответствующих сдерживающих и компенсационных мер.
Парламенту Грузии следует разработать проект соответствующих законодательных изменений, которые минимизируют риски произвола, дискриминационного обращения и нарушения права на справедливое судебное разбирательство в законодательстве, регулирующем пересечение границы. Это сделает судебный контроль над этим процессом реальным и эффективным», — указано в обращении НПО к властям Грузии.
Заявление подписали:
Центр социальной справедливости
Ассоциация молодых юристов Грузии
Центр по правам человека
Институт исследования демократии (DRI)
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