

Полиция не пропустила протестующих к КПП «Казбеги»

28.09.2022 18:01





Полицейские не допустили активистов и сторонников движения «Дроа», планировавших провести акцию протеста у КПП на российско-грузинской границе.



У активистов были с собой плакаты с критикой оккупации и России, а также с надписью «Российские дезертиры, здесь вас не ждут».



Организаторы акции заявляют, что за ними проследовали несколько экипажей полиции. Затем полицейские их остановили и не дали им продолжить путь.



«Определили место и сказали, что можем провести акцию здесь, а за пределы этого места выходить нельзя», — сообщили участники акции.



На кадрах с места событий видно, что граждане стоят на трассе, а их плакаты перекрывает полицейский кордон. Представители правопорядка заявили, что не позволят активистам пройти дальше, поскольку это незаконно.



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