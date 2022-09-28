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Полиция не пропустила протестующих к КПП «Казбеги»
28.09.2022 18:01
Полицейские не допустили активистов и сторонников движения «Дроа», планировавших провести акцию протеста у КПП на российско-грузинской границе.
У активистов были с собой плакаты с критикой оккупации и России, а также с надписью «Российские дезертиры, здесь вас не ждут».
Организаторы акции заявляют, что за ними проследовали несколько экипажей полиции. Затем полицейские их остановили и не дали им продолжить путь.
«Определили место и сказали, что можем провести акцию здесь, а за пределы этого места выходить нельзя», — сообщили участники акции.
На кадрах с места событий видно, что граждане стоят на трассе, а их плакаты перекрывает полицейский кордон. Представители правопорядка заявили, что не позволят активистам пройти дальше, поскольку это незаконно.
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