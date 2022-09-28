

Взятки, места в машинах, велосипеды — сколько стоит побег из России

28.09.2022 18:08





Прошла уже неделя после объявления в России «частичной мобилизации», между тем на границе с Грузией продолжает расти многокилометровая очередь покидающих РФ. По последним данным, с 21 по 27 сентября в Грузию прибыло 78 742 граждан России (выехало 62 120).



Граждане РФ рассказывают, что на пути в Грузию приходится много тратить много денег — на взятки, такси и велосипеды, которые являются самым удобным транспортом в условиях образовавшейся у границы пробки.



«Медуза» в своем репортаже рассказала о пути граждан РФ в Грузию.



Такси, требовавшее 724 лари за поездку из аэропорта в Степанцминда

Валентина с двумя сыновьями прилетела в Грузию на самолете, она встречала журналистов в аэропорту, пока ее муж — офицер запаса, был еще «где-то в пробке».



Женщина рассказывает, что после объявления мобилизации семья долго не могла решить, уезжать из страны или нет. Последней каплей стал стук в дверь — «даже неизвестно, кто стучал. Мы не стали открывать. Но как будто сорвали пломбу», — вспоминает она.



Утром следующего дня вся семья, оставив дома кошку, села в машину, чтобы уехать из страны. Ключ от квартиры оставили «под камушком», чтобы родственница могла кормить кошку и поливать цветы.



Теперь Валентина и ее муж жалеют, что «сорвались»: на родине, по ее словам, «было понятно, чего ждать, хотя ничего хорошего [не ожидалось]». В Грузии — «непонятно, но тоже ничего хорошего». С собой у Валентины — карта «МИР», не работающая за рубежом, и немного наличных. В Тбилиси — никаких знакомых.



С мужем Валентина договорилась встретиться в Степанцминде — это поселок в нескольких километрах от грузино-российской границы и КПП «Казбеги / Верхний Ларс». В аэропорту к ней почти сразу подошел местный таксист и стал уговаривать отвезти их в Степанцминда за 15 тысяч рублей [около 255 долларов США]: «Дешевле все равно не доедете. Что вы тут будете торчать, кого ждать?» В конце концов Валентина с детьми соглашаются ехать.



«Вымогали взятку. Иначе обещали устроить проблемы, связанные с мобилизацией»

В той же пробке ждет своей очереди на пересечение границы 43-летний военнообязанный радист Сергей из Кирова (имя изменено по его просьбе).



Поначалу уезжать из России Сергей не планировал. После объявления о мобилизации он перестал открывать дверь незнакомцам и начал следить за тем, что происходит в подъезде. Сергей решил, что, если там появятся сотрудники военкомата, он уедет к родственнице в деревню. В своем плане он сомневался: «Как раз из деревни сейчас гребут».



Посты дорожной полиции, по словам Сергея, начались под Моздоком, это примерно в 120 километрах от Верхнего Ларса и в 90 километрах от Владикавказа: «Там вымогали взятку — три тысячи [около 150 лари]. Иначе обещали „устроить проблемы, связанные с мобилизацией“». Сторговались на тысяче [около 50 лари].



В районе Владикавказа, утверждает Сергей, дорожная полиция специально тормозила движение: полицейский стоял на трассе, останавливал автомобили и сообщал, что в районе Верхнего Ларса большая пробка, поэтому «придется подождать». Машины пропускали партиями — по двадцать автомобилей раз в 30–40 минут.



Владикавказцы, по словам Сергея, предлагали едущим в Грузию показать маршруты объезда таких «буферных постов» за две тысячи рублей, но Сергей справился самостоятельно. После детального изучения «Яндекс. Карт» один из постов ему удалось обогнуть через частный сектор.



В ночь с 25 на 26 сентября движение замедлилось еще сильнее, и ценник на информацию за объездные пути вырос до сорока тысяч рублей [около 2000 лари], вспоминает Сергей.



26 сентября Сергей засек скорость своего движения к границе: пятьсот метров он проехал за девять часов. Утром 27-го, после кофе и лапши быстрого приготовления, заваренных на взятой из дома походной плитке, он бросил машину на обочине и пересел на велосипед, который тоже прихватил с собой.



Когда Сергей уезжал от пробки на велосипеде, цена за место в машинах, уже стоящих в очереди на проезд, по его словам, стала доходить до 25 тысяч рублей. Вместе с тем появились предложения показать дорогу в объезд контрольно-пропускного-пункта, то есть, по сути, въехать в Грузию нелегально — всего за триста тысяч рублей, а также «выкупить авто», то есть купить его у тех, кто решил бросить машину и дальше двигаться пешком.



Двое детей и жена Сергея остались в России. Они еще не решили, что делать дальше.



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