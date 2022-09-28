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У посольства Беларуси в Тбилиси пройдет акция протеста
28.09.2022 20:24
«Абхазия — Грузия, Лукашенко – х*й!». Акция под этим лозунгом пройдет сегодня у здания посольства Беларуси в Тбилиси. Ее организатор оппозиционная партия «Гирчи – Больше свободы».
Митинг стартует в 20:00 и приурочен к визиту авторитарного президента Беларуси в самопровозглашенную Абхазию.
«Визит Лукашенко в оккупированную Абхазию — не та история, на которую стоит закрыть глаза. Встречаемся у посольства Беларуси сегодня в 20:00! Адрес: улица Крцаниси N18», — говорится в анонсе.
Напомним, что Александр Лукашенко прибыл сегодня в Абхазию. Это его первый визит в оккупированный регион со времен развала СССР. Согласно пресс-службе де-факто лидера Абхазии, во время встречи, проходившей на госдаче в Пицунде, Лукашенко заявил: они с Путиным хотят установить «очень серьезные отношения с Абхазией».
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