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1 и 2 октября отмечается праздник «Тбилисоба»
01.10.2022 10:11
1 и 2 октября разнообразной программой отмечается главный праздник столицы Грузии – «Тбилисоба 2022». Мероприятия пройдут в парке Рике, Легвтахеви, на площадях Орбелиани, Гудиашвили и Европы, а также во Дворце государственных церемоний.
Как сообщает мэрия Тбилиси, в рамках мероприятий, запланированных к празднованию «Тбилисоба 2022», во Дворце государственных церемоний пройдет церемония награждения почетных граждан Тбилиси, которая будет иметь форму театрализованного представления. В сопровождении различных мелодий и музыки создан видео-арт с красочной графикой, где представлены портреты важных и славных тбилисцев, важнейшие имена и лица науки и культуры, что заслуженно подчеркивает большое значение этого почетного звания - людей, которые оставили неизгладимый след в истории Тбилиси.
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