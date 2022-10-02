

Родные незаконно осужденного в Сухуми Ираклия Бебуа требуют встречи с премьером

02.10.2022 19:07

SOVA



Активисты и родственники незаконно осужденного оккупационным режимом Ираклия Бебуа требуют встречи с премьер-министром Грузии. У администрации правительства прошла очередная акция с призывом принять действенные меры для освобождения мужчины.



Ираклий Бебуа был незаконно арестован и приговорен к 9 годам лишения свободы за сожжение так называемого флага в Абхазии 2 года назад.



Семья утверждает, что за это время они несколько раз обращались к властям, но никаких действенных шагов правительство не предприняло.



По словам родных Ираклия Бебуа, они также неоднократно безуспешно просили о встрече с премьер-министром Гарибашвили. Семья мужчины заявляет, что состояние его здоровья крайне тяжелое.



«Наше требование не изменилось за два года. Мы хотим встретиться с господином Ираклием Гарибашвили, ответа от него нет. Был ответ от администрации, что он пока не может с нами встретиться, но это обязательно произойдет. Однако даже спустя 2 года г-н Ираклий не вышел с нами на связь.



Ираклий Бебуа находится в незаконном заключении на территории Абхазии уже более 2 лет, могу смело сказать, что правительство не предпринимает никаких действенных шагов, не использует международные рычаги, чтобы освободить Ираклия», — рассказала телеканалу Formula Тамуна Бебуа.



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