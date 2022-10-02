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Трое пропавших без вести туристов найдены мертвыми на Тетнульде


02.10.2022   20:00


Трое пропавших без вести туристов найдены мертвыми на Тетнульди в Сванетии.

К спасателям обратилась жена одного из альпинистов, так они не выходили на связь уже 6 дней.

К поисково-спасательной операции были привлечены местные спасатели и частный спасательный вертолет.

Прошло около 15 минут с тех пор, как все трое альпинистов были найдены мертвыми.

В настоящее время ведутся работы по отправке тел на родину. Альпинисты являются гражданами Литвы.

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