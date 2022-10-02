

Трое пропавших без вести туристов найдены мертвыми на Тетнульде

02.10.2022 20:00





Трое пропавших без вести туристов найдены мертвыми на Тетнульди в Сванетии.



К спасателям обратилась жена одного из альпинистов, так они не выходили на связь уже 6 дней.



К поисково-спасательной операции были привлечены местные спасатели и частный спасательный вертолет.



Прошло около 15 минут с тех пор, как все трое альпинистов были найдены мертвыми.



В настоящее время ведутся работы по отправке тел на родину. Альпинисты являются гражданами Литвы.



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