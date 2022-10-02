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Трое пропавших без вести туристов найдены мертвыми на Тетнульде
02.10.2022 20:00
Трое пропавших без вести туристов найдены мертвыми на Тетнульди в Сванетии.
К спасателям обратилась жена одного из альпинистов, так они не выходили на связь уже 6 дней.
К поисково-спасательной операции были привлечены местные спасатели и частный спасательный вертолет.
Прошло около 15 минут с тех пор, как все трое альпинистов были найдены мертвыми.
В настоящее время ведутся работы по отправке тел на родину. Альпинисты являются гражданами Литвы.
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