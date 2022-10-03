

Звания почетного гражданина Тбилиси удостоены 20 человек

03.10.2022 10:16









Мэр столицы Каха Каладзе наградил почетных граждан Тбилиси. Торжественное мероприятие состоялось во Дворце государственных церемоний.



В этом году почетными гражданами Тбилиси стали 20 человек, работающих в разных сферах:

Шалва Амонашвили (ученый, педагог, психолог) ;

Тенгиз Арчвадзе (актер);

Тариел Чантурия (переводчик, поэт);

Джемал Гаганидзе (актер);

Мераб Кокочашвили (кинорежиссер, педагог);

Миндия Угрехелидзе (адвокат);

Вахтанг Джавахадзе (поэт, писатель, переводчик);

Джемал Сепиашвили (композитор);

Бадри Вадачкория (журналист, фотограф);

Гурам Бекая (физиолог, ученый);

Илья Херодинашвили (инженер, ученый);

Лаура Иашвили (музыкант, пианист);

Реваз Асатиани (инженер-строитель);

Вахтанг Давитая (архитектор, педагог);

Майя Готуа (аллерголог, иммунолог);

Ван Байбурт (политик, журналист);

Гасан Гасанов (азербайджанский дипломат);

Элизабет Сомбарт (французская пианистка);

Эльдар Шенгелая (режиссер)

Демна Гвасалия (дизайнер).





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