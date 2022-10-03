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Звания почетного гражданина Тбилиси удостоены 20 человек
03.10.2022 10:16
Мэр столицы Каха Каладзе наградил почетных граждан Тбилиси. Торжественное мероприятие состоялось во Дворце государственных церемоний.
В этом году почетными гражданами Тбилиси стали 20 человек, работающих в разных сферах:
Шалва Амонашвили (ученый, педагог, психолог) ;
Тенгиз Арчвадзе (актер);
Тариел Чантурия (переводчик, поэт);
Джемал Гаганидзе (актер);
Мераб Кокочашвили (кинорежиссер, педагог);
Миндия Угрехелидзе (адвокат);
Вахтанг Джавахадзе (поэт, писатель, переводчик);
Джемал Сепиашвили (композитор);
Бадри Вадачкория (журналист, фотограф);
Гурам Бекая (физиолог, ученый);
Илья Херодинашвили (инженер, ученый);
Лаура Иашвили (музыкант, пианист);
Реваз Асатиани (инженер-строитель);
Вахтанг Давитая (архитектор, педагог);
Майя Готуа (аллерголог, иммунолог);
Ван Байбурт (политик, журналист);
Гасан Гасанов (азербайджанский дипломат);
Элизабет Сомбарт (французская пианистка);
Эльдар Шенгелая (режиссер)
Демна Гвасалия (дизайнер).
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