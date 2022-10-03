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Шота Арвеладзе уволен с поста главного тренера английского «Халла»
03.10.2022 12:32
Грузинский специалист Шота Арвеладзе покинул пост главного тренера английского «Халл Сити». Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
49-летний Арвеладзе тренировал «Халл» с января 2022 года. Под его руководством команда провела 30 матчей. В текущем сезоне «Халл» в 10 встречах английского Чемпионшипа набрал 11 очков и занимает в турнирной таблице 20-е место.
С июня 2017 года по декабрь 2020 Арвеладзе тренировал узбекский «Пахтакор», а ранее работал в «Маккаби» (Тель-Авив), а также турецких «Трабзонспоре», «Касымпаше» и «Кайсериспоре». Кроме того, Арвеладзе был ассистентом главного тренера в нидерландском АЗ.
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