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Руководитель научно-археологического исследовательского центра найден мертвым в Дманиси
04.10.2022 10:28
Руководитель научно-археологического исследовательского центра в городе Дманиси Гоча Киладзе найден мертвым, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
По предварительной информации, ученый покончил жизнь самоубийством на территории центра. Мертвым мужчину обнаружили жители Дманиси.
Следствие в связи с произошедшим начато по статье 115 УК Грузии, которая подразумевает доведение до самоубийства.
Какие-либо обстоятельства произошедшего неизвестны. Коллеги Киладзе рассказывают, что в течение двух последних месяцев археолог практически жил на работе и не покидал центра. При этом они указывают, что все учебные программы для студентов их организация завершила в конце сентября.
Археолог Гоча Киладзе был сотрудником Национального музея Грузии, членом научной группы Дманиси, в течение почти 20 лет управлял Дманисским музеем-заповедником.
В середине 2000-х годов он участвовал в археологических экспедициях, в ходе которых были обнаружены черепа наиболее ранних из известных науке представителей рода Homo – их возраст оценивается в 1,8 миллиона лет. Эти материалы являются древнейшими свидетельствами существования гоминид вне Африки. Некоторых антропологи считают их одними из самых важных находок за последних десятилетий.
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