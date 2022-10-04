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Американский эксперт проведет неврологическое обследование Саакашвили


04.10.2022   12:10


В клинику «Вивамед» пришел американский эксперт Шахин Лахан для проведения медицинского обследования третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

По его словам, он проведет неврологическое обследование Саакашвили.

«Оценю состояние здоровья моего пациента Михаила Саакашвили. Проведу независимое медицинское обследование как невролог. Ответ будет известен после того, как я завершу свое обследование», - отметил американский невролог.

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