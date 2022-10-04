

Архиепископ Зенон вызван из Лондона в Тбилиси по распоряжению Илии II

04.10.2022 15:17





Архиепископ Дманисский и Агарак-Таширский, Великобритании и Ирландии Зенон Иараджули вызван в Патриархию Грузии по распоряжению Патриарха Грузинской Православной Церкви Илии II.



Пресс-секретарь Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе подтвердил подлинность распоряжения опубликованного «Netgazeti».



Ранее архиепископ Зенон, находящийся в настоящее время в Лондоне, заявил, что ни при каких обстоятельствах не вернется в Грузию, пока не будет проведено полного расследования случаев предполагаемой прослушки со стороны Службы госбезопасности Грузии. Сам священнослужитель также попал в списки тех, чьи разговоры стали предметом прослушки.



Письму Илии II к Зенону предшествовала полемика между архиепископом и частью лондонской конгрегации, она продолжается и до сих пор и охватывает несколько вопросов. Существует специальная страница в Facebook под названием «Приход Лондонской епархии».



Несколько недель назад в Патриархию из Лондона было направлено открытое письмо, в котором члены епархии подвергли архиепископа критике и потребовали отреагировать на события. Одним из поводов для возмущения стало закрытие воскресной школы, действовавшей при грузинской епархии соборе в Лондоне. Сам Зенон заявил, что здание церкви непригодно и небезопасно для школы. Архиепископа также критикуют за то, что по словам подписантов письма, двери церкви в Лондоне «открываются только по выходным». Они также указали, что Зенон попросил убежища в Великобритании — из-за событий вокруг предполагаемой прослушки СГБ.



Ранее Зенон требовал наказать причастных к «делу о прослушке», он также подтвердил, что общался на эту тему с прокурором: «Он связался со мной и сказал, что вас нужно опросить и что меня наверное, следует признать потерпевшим, и что я должен приехать. Я сказал, я не смогу приехать сейчас. Пока виновный не будет привлечен к ответственности, я шага не ступлю в этой стране», — сказал он.



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