

Пять самых доходных грузинских телекомпаний в 2020 году работали в убыток

04.10.2022 17:59





В 2021 году объем рынка телерекламы в Грузии вырос на 7,8 млн лари (10,4%), составив 83,1 млн лари. Об этом говорится в исследовании «Transparency International — Georgia» (TI).



Главным вызовом для рынка оставалась пандемия ковида и введенные из-за неё ограничения.



Традиционно, больше всего доходов от рекламы получил холдинг «Imedi» — 31,1 млн лари или 37,4% рынка.



Второе место занял «Mtavari Arkhi» (11.9 млн. лари, 14,3% рынка).



Снизились доходы канала «Rustavi 2», ранее занимавшего лидирующие позиции. Упадок доходов совпадает по времени со сменой владельца телеканала. За 2021 год канал заработал 11,1 млн лари.



В целом совокупные доходы телеканалов выросли на 1,3 млн. лари (1%), составив 139,8 млн. лари. Самая большая прибыль была у телеканала «Formula», однако 31,6 млн лари из 37,5 млн являлись «невещательными доходами», это были вложения владельца телеканала Давида Кезерашвили.



Общественный вещатель Грузии (ОВГ) получил от рекламы 2,4 млн лари, что на 1,4 млн больше по сравнению с 2020 годом. В ОВГ отметили, что рост в основном связан с показом Чемпионата Европы по футболу.



Авторы исследованию подчеркивают, что ни одна из пяти самых доходных телекомпаний не принесла прибыль в 2020 году. Больше всего убытков понесла «Imedi» — 74,5 млн лари.



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