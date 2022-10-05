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Гол и передача Хвичи Кварацхелия помогли «Наполи» разгромить «Аякс»


05.10.2022   11:18


Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в составе итальянского клуба на этот раз в Лиге Чемпионов.

«Наполи» крупно обыграл нидерландский «Аякс» в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча в Амстердаме завершилась в пользу гостей со счетом 6:1.

Хвича провел на поле 64 минуты и, кроме гола, отметился результативной передачей.

Гол Кварацхелия - первый «грузинский гол» в основном розыгрыше Лиги Чемпионов за 17 лет.

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