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Ежемесячное обновление о коронавирусе: сентябрь 2022


05.10.2022   19:22


По сообщению Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии, в сентябре всего по стране (кроме оккупированных территорий) выявлено 35 719 новых случаев заражения коронавирусом, 43 189 выздоровели, 20 умерли.

Из новых случаев 19 610 выявлено в Тбилиси, 4 090 — в Имерети, 2 590 — в Кахети, 2 259 — в Квемо Картли, 1 884 — в Самегрело-Земо Сванети, 1 656 — в Шида Картли, 1 155 — в Аджарии, 1 080 — в Гуриа, 774 — в Мцхета-Мтианети, 361 — в Самцхе-Джавахети, 260 — в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

По данным на сентябрь, всего в стране зарегистрировано 1 797 225 случаев заражения Ковид-19 (без учета оккупированных территорий), из них 1 776 548 выздоровели, 16 920 умерли.

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