

Бухгалтер Тбилисского Госуниверситета задержан по обвинению в хищении 165 тысяч лари

05.10.2022 19:26





Бухгалтера Тбилисского Госуниверситета имени Иванэ Джавахишвили задержали по обвинению в хищении крупной суммы денег – 165 тысяч лари (около 60 тысяч долларов). Об этом сообщает Генеральная прокуратура.



Вместе с бухгалтером задержан еще один человек по факту «присвоения крупной суммы денежных средств и незаконного получения кредита».



Расследование началось на основании данных Государственной аудиторской службы и внутреннего аудита вуза.



Следствие установило, что бывший бухгалтер ТГУ, пользуясь своим служебным положением, перевел и присвоил 165 тысяч лари со счета университета на банковские счета связанных с ним лиц.



Следствие также установило, что лицо, состоящее в преступной связи с бухгалтером, ввело в заблуждение Ти-би-си банк, утверждая, что работает в университете. В результате этого был незаконно получен кредит в размере 105 тысяч лари.



Задержанным предъявлено обвинение в присвоении крупной суммы денег, пособничестве растрате и незаконном получении кредита, за что предусмотрено наказание от 7 до 11 лет лишения свободы.



Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о применении к обвиняемым меры пресечения в виде лишения свободы.



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