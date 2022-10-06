

За 10 лет в Грузии путем суррогации родилось 4 026 детей

06.10.2022 13:16





С 10 апреля 2012 года по 2 сентября 2022 года в Грузии путем суррогации родилось 4 026 детей. Информацию об этом «IPN» предоставили в Министерстве юстиции Грузии.



Как отмечается в информации ведомства, в 2020 году в Грузии было зарегистрировано наибольшее количество детей, родившихся путем сурогации.



Что касается более конкретной статистики, то с января по 2 сентября 2022 года в стране путем суррогации родилось 446 детей; в 2021 году - 312, в 2020 году - 819; в 2019 году - 601; в 2018 году - 504; в 2017 году - 424; в 2016 году - 329; в 2015 году - 250; в 2014 году - 207; в 2013 году - 99, а в 2012 году - 35.



В частности, в 2022 году в Грузии путем суррогации 10 детей родилось у граждан США в; 123 – у граждан Израиля, 11- у граждан Великобритании; 6 - у граждан Австралии; 21- у граждан Испании; 16 - у граждан Турции; 6 - у граждан Канады; гражданство и документы регистрации родителей 32 детей не указаны.



В 2022 году в Грузии путем суррогации дети родились у граждан Бангладеш, Болгарии, Германии, Австралии, Австрии, Аргентины, Новой Зеландии, США, Венесуэлы, Литвы, Кипра, Маврикия, Молдовы, Нидерландов, Эстонии и Испании.



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