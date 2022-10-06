

В медицинских учреждениях Грузии работают 23 111 врачей, 22 569 фельдшеров и 6 157 санитаров

06.10.2022 14:26





По состоянию на 19 сентября 2022 года, в Грузии в общей сложности 23 111 врачей, 22 569 фельдшеров и 6 157 санитаров. Информацию об этом «IPN» предоставили в Министерстве по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.



Как отмечается в информации, наибольшее количество врачей, фельдшеров и санитаров – в столице.



В частности, по данным министерства, в Тбилиси - 13 953 врача, 11 210 фельдшеров и 3 058 санитара.



«Что касается регионов, то в Аджарии работают 1796 врачей, 2 272 фельдшера и 619 санитаров. В Гурии – 235 врачей, 305 фельдшеров и 94 санитара; в Имеретии – 2 458 врачей, 3136 фельдшеров и 966 санитаров; в Кахетии - 911 врачей, 952 фельдшера и 236 санитаров; в Мцхета-Мтианети - 233 врача, 383 фельдшера и 80 санитаров; в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 56 врачей, 150 фельдшеров и 38 санитаров; в Самегрело-Земо Сванети – 1 087 врачей, 1 165 фельдшеров и 262 санитара; в Самцхе-Джавахетии - 266 врачей, 601 фельдшер, 164 санитара; в Квемо Картли – 1 405 врачей, 1 485 фельдшеров и 398 санитаров; В Шида Картли - 711 врачей, 910 фельдшеров и 242 санитара», - говорится в информации.



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