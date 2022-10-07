

Медсестры требуют достойной оплаты труда и нормального графика работы

07.10.2022 11:43

Новости-Грузия



Профсоюз медсестер Грузии «Сеть солидарности» требует системных изменений для улучшения условий труда и встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.



Организация заявила, что в стране критическая нехватка среднего и младшего медперсонала, средняя зарплата при этом — около 300 лари при очень тяжелых условиях труда.

Сегодня, в Международный день достойного труда, профсоюз медсестер передаст канцелярии правительства список требований.



В их числе пересмотр оплаты труда для медработников, строгий контроль за практикой хищения заработных платы в медучреждениях: учет сверхурочной работы и доплата по повышенному тарифу, подтверждения права на отпуск по трудовому кодексу.



Профсоюз предлагает создать рабочую группу, которая совместно с правительством будет работать над решением вопросов.



По состоянию на сентябрь 2022 года, в Грузии 23 111 врачей, 22 569 медсестер и 6 157 санитарных работников.



Ранее Всемирная Организация здравоохранения сообщила о катастрофической нехватке медсестер в Грузии.

Об этом говорится в докладе Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения.



По состоянию на 2020 год на 100 тысяч населения в Грузии приходилось 555 медсестер – это почти вполовину меньше, чем в странах европейского региона.



При этом существует серьезный дисбаланс между городом и сельской местностью. ВОЗ указывает, что «подбор и удержание персонала для работы в отдаленных и сельских учреждениях является серьезной проблемой» Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



