|
|
|
Медсестры требуют достойной оплаты труда и нормального графика работы
07.10.2022 11:43
Новости-Грузия
Профсоюз медсестер Грузии «Сеть солидарности» требует системных изменений для улучшения условий труда и встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Организация заявила, что в стране критическая нехватка среднего и младшего медперсонала, средняя зарплата при этом — около 300 лари при очень тяжелых условиях труда.
Сегодня, в Международный день достойного труда, профсоюз медсестер передаст канцелярии правительства список требований.
В их числе пересмотр оплаты труда для медработников, строгий контроль за практикой хищения заработных платы в медучреждениях: учет сверхурочной работы и доплата по повышенному тарифу, подтверждения права на отпуск по трудовому кодексу.
Профсоюз предлагает создать рабочую группу, которая совместно с правительством будет работать над решением вопросов.
По состоянию на сентябрь 2022 года, в Грузии 23 111 врачей, 22 569 медсестер и 6 157 санитарных работников.
Ранее Всемирная Организация здравоохранения сообщила о катастрофической нехватке медсестер в Грузии.
Об этом говорится в докладе Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения.
По состоянию на 2020 год на 100 тысяч населения в Грузии приходилось 555 медсестер – это почти вполовину меньше, чем в странах европейского региона.
При этом существует серьезный дисбаланс между городом и сельской местностью. ВОЗ указывает, что «подбор и удержание персонала для работы в отдаленных и сельских учреждениях является серьезной проблемой» Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна