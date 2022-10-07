

«Заставлял детей извиняться в соцсетях» — студенты НУГ выступили против ректора

07.10.2022 16:09





Студенты «Национального университета Грузии» (НУГ) провели акцию протеста. Они требуют, чтобы ректор Гия Кавтелишвили провел с ними встречу и принес публичные извинения.



Протестующие заявляют, что ректор постоянно унижал студентов в социальных сетях:



«Он заставлял детей извиняться в соцсетях, поступать по уличным правилам. Желаем, чтобы он публично извинился перед этими студентами», — сказал один из протестующих Лука Чохонелидзе телеканалу «Mtavari».



«Мы требуем встречи с ректором, чтобы зафиксировать наши претензии и заявить о несправедливости, которая имеет место в НУГ», — заявил Давид Чхобадзе.



Студенты сообщили, что уже обратились с письмом к Народному защитнику и ждут от неё быстрого реагирования. Также они требуют подключить к процессу различные НПО.



Участники акции призывают «прекратить угнетение студентов» и намерены провести акцию и у Министерства образования.



Несколько дней назад «Batumelebi» писало, что одну из студенток НУГ, Тамар Ломидзе отчислили из-за поста в Facebook. По её словам, этому предшествовало противостояние с ректором в соцсетях.



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