

Ректор Тбилисского государственного университета уходит с должности

07.10.2022 18:28





Ректор Тбилисского государственного университета (ТГУ) Гиорги Шарвашидзе уходит с должности. Эту информацию «Netgazeti» подтвердили несколько независимых друг от друга и информированных источников.



По данным «Netgazeti», Шарвашидзе уже уведомил о своем решении Академический совет и уйдет с должности уже в октябре. В то же время будет избран исполняющий обязанности ректора.



В пресс-службе ТГУ пообещали в скором времени предоставить информацию по вопросу.



Шарвашидзе является ректором с 2016 года, в августе 2020 он был избран на второй срок до 2024 года.



По данным «Netgazeti», он продолжит работу в дипломатическом корпусе.



В 2019 году Шарвашидзе обвиняли в плагиате, он сам это отрицал. В передаче «Монитор свободы» было заявлено, что плагиат присутствует в 140-страничной академической работе Шарвашидзе. Вскоре профессор ТГУ Ияго Качкачишвили обратился к Государственному университету Ильи, в котором установили, что 34% текста работы Шарвашидзе совпадает с текстом другой работы. Ректор в ответ заявил, что дело возможно в технической ошибке, но не в плагиате. В университете заверили, что согласно их исследованию совпадения в работе ректора составляют 8%, а признаков плагиата нет.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



