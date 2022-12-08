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Тело погибшего в Украине Джамбулата Хоперия доставили на родину


08.12.2022   11:56


Тело погибшего в Украине грузинского бойца Джамбулата Хоперия доставлено в Грузию. В Тбилисском международном аэропорту находились его друзья, политики и близкие.

25-летний Джамбулат Хоперия воевал в Украине с первых дней войны. Во время одной из российских атак он отравился химическим веществом, лечение оказалось безрезультатным, и 1-го декабря грузинский боец ​​скончался в больнице. Хоперия похоронят в родном селе Гвимралаури, в Гурии.

С 24 февраля по сегодняшний день на войне России против Украины погибли 33 грузинских бойца.


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