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Тело погибшего в Украине Джамбулата Хоперия доставили на родину
08.12.2022 11:56
Тело погибшего в Украине грузинского бойца Джамбулата Хоперия доставлено в Грузию. В Тбилисском международном аэропорту находились его друзья, политики и близкие.
25-летний Джамбулат Хоперия воевал в Украине с первых дней войны. Во время одной из российских атак он отравился химическим веществом, лечение оказалось безрезультатным, и 1-го декабря грузинский боец скончался в больнице. Хоперия похоронят в родном селе Гвимралаури, в Гурии.
С 24 февраля по сегодняшний день на войне России против Украины погибли 33 грузинских бойца.
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