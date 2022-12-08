

В Грузии снижается уровень безработицы, но сокращается и количество трудоустроенных

08.12.2022 16:29





Несмотря на то, что уровень показателя безработицы в Грузии снижается, как демонстрирует статистика, уменьшается и количество трудоустроенных.



Причина этого заключается в том, что снижение уровня безработицы не означает автоматически увеличения числа трудоустроенных (суммирование этих двух цифр не дает в сумме 100%. Уровень безработицы и уровень занятости рассчитываются по-разному).



Как пояснили в неправительственной организации «Центр социальной справедливости», которая занимается социальными вопросами, для того бы снизился уровень безработицы, люди должны либо устроиться на работу, либо перестать искать работу и стать экономически неактивными.



«В нашем случае статистика показывает, что одновременно сокращается количество безработных, трудоустроенных и экономически активных граждан. Совместный анализ этих трех статистических данных показывает, что снижение уровня безработицы связано не столько с ростом уровня занятости и созданием рабочих мест, сколько с тем, что все больше и больше людей перестают искать работу и становятся экономически неактивными», — говорится в сообщении организации.



По данным Национальной статистической службы Грузии («Сакстат»), уровень безработицы в третьем квартале 2022 года составил всего 15,6%.



«Центр социальной справедливости» указывает, что представители властей Грузии часто апеллируют к снижению безработицы, но меньше уделяют внимания тому, что доля рабочей силы и количество трудоустроенных также уменьшается.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





