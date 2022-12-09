

Фильм «Снайпер» режиссера Гоги Торадзе -лауреат кинофестиваля в Сиднее

09.12.2022 12:50









Режиссер фильма, член Национальной киноакадемии Грузии и Ассоциации спортивных журналистов страны Гоги Торадзе в беседе с автором этих строк сказал, что «давно мечтал снять фильм о легендарной грузинской спортсменке Нино Салуквадзе». И это вполне понятно: Нино - чемпионка Олимпийских Игр 1988 года по стрельбе из спортивного пистолета, серебряный призер той же Олимпиады по стрельбе из пневматического пистолета, бронзовый призер Олимпиады 2008 года по стрельбе из пневматического пистолета, шестикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы.



Он сообщил, что съемки фильма начались в 2001 году при содействии студии «Телефильм Грузии» . «Когда я навестил нашу легендарную Нино Салуквадзе и сказал ей о моем решении снять фильм об ее жизни и карьере, она с присущей ей юмором сказала мне «Гоги, генацвале, это очень хорошо, но учти, если фильм не получится таким каким он должен быть, ты рискуешь жизнью, ведь фильм о чемпионке по стрельбе из пистолета». Я ответил ей, что имею много архивных материалов, многое знаю об ее жизни, что Бог на моей стороне и фильм должен получиться интересным»,- вспоминает режиссер.



Он отметил, что «в то время (2001 год) в Грузии было очень множество проблем житейского и иного характера». «Съемки затруднялись тем, что не было отопления, электроэнергия подавалась с перебоями, были другие трудности. Мы начали съемки, использовали также много архивных материалов, потом из-за ряда проблем работа над фильмом то прекращалась, то возобновлялась»,- сказал режиссер. А Нино продолжала выступать на новых Олимпиадах (всего она выступила на 9 Олимпийских Играх) , а в 2016 году она и ее 18-летний сын Цотнэ Мачавариани получили право представлять Грузию на Олимпиаде в Рио на соревнованиях по стрельбе из пистолета. «В истории Олимпиад это был первый случай, когда в ранге спортсменов в них участвовали мать и сын, после Рио я и моя творческая группа приложила максимум усилий для завершения фильма и это удалось»,- сказал Гоги.



Уже после завершения съемок фильма Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани стали бронзовыми призёрами Европейских Игр 2019 года в смешанной дисциплине (стрельба из малокалиберного пистолета).

Торадзе оообщил, что автором сценария фильма является Ираклий Соломанашвили, оператором Александрэ Бакрадзе. «Я очень признателен им за интересную творческую работу, они сыграли важную роль в том, что фильм удался»,- сказал режиссер.



Торадзе отметил, что работа над 25-минутным фильмом была завершена в конце 2018 года при содействии и поддержке Национального Олимпийского Комитета Грузии (НОКГ), первый показ фильма прошел в 2019 году, в год 50-летия Нино Салуквадзе. Показ состоялся в Тбилиси , в Национальном центре детей и молодежи. «Пользуясь случаем , хочу поблагодарить президента НОКГ , Чемпиона Олимпийских Игр 1992 года, пятикратного чемпиона мира и четырехкратного чемпиона Европы Лери Хабелова за то, что НОКГ внес весомый вклад в процесс завершения работы над фильмом», -сказал режиссер.



Сама Нино Салуквадзе отметила, что «признательна режиссеру Гоги Торадзе и его творческой группе за создание фильма». «Важно и то, что благодаря поддержке НОКГ Грузии, фильм переведен и на английский язык, так что фильм будет показан и зарубежной аудитории»,-сказала она.



Для автора этих строк вдвойне интересно было посмотреть фильм , посвященный Нино Салуквадзе. Я хорошо помню то, как в 1980-х годах немалую часть тренировочного процесса она проводила на Олимпийской спортбазе в селе Нижняя Эшера(Сухумский район), тогда я часто бывал на этой спортбазе, готовя для тбилисских газет, сухумских,тбилисских и московских радиостанций репортажи о подготовке спортсменов СССР к Олимпийским Играм 1988 года. Нино всегда отличалась спокойствием, внимательным отношением к журналистам, эти качества она сохранила и сейчас.



Творчество Торадзе



За более чем 40 лет деятельности в кино Гоги Торадзе создал 46 телевизионных, документальных, художественно- документальных, краткометражных и художественных фильмов, Среди них картины, посвященные деятельности Национального Героя Франции Дмитрия Амилахвари(1906-1942), Католикоса-Патиарха всея Грузии Илии Второго, бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона(1928-2014),художественно-документальный фильм "Спаде" о жизни и деятельности адмирала Теодора Спаде ( 1891-1970) -Национального Героя Латвии, командующего ВМФ Латвии в конце 1930-х годов, сыгравшего в конце 1917-начале 1918 года значимую роль в подготовке создания флота независимой Грузии (1918). Торадзе также был оператором-постановщиком фильма о жизни бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джона Малхаза Шаликашвили(1936-2011).



Из 46 фильмов, созданных Гоги Торадзе за период 40-летней деятельности в кино , 16 посвящены спортивной тематике:это документальные картины Комментатор»(1981 год, о легендарном комментаторе Котэ Махарадзе), «Профессор футбола»(2015 г., о выдающемся футболисте Александре Чивадзе), «Грузинский футбол»(2012), «Грузинский баскетбол»(2014), «Овальный мяч»(2011,о регби Грузии), «Маэстро грузинского футбола»( 2009, о знаменитом тренере Нодаре Ахалкаци), «Грузинские борцы»(2018), «Говорит и показывает Тбилиси»(2017, о заслуженном тренере Грузии, комментаторе-рекордсмене Джамлете Хухашвили), фильм «Олимпийский чемпион»( 2020-2021, о Геле Кеташвили, единственном грузинском футболисте-Чемпионе Олимпиады), "Триумф" (2022 год, о блестящей победе баскетболистов тбилисского "Динамо" над мадридским "Реалом" в финале Кубка Европейских чемпионов в 1962 году) и другие. Презентации ряда его спортивных фильмов в 2018 -2019 годах прошли в Тбилиси и Батуми, а также в Казахстане, Латвии,Беларуси, Украине, Молдове и Португалии, показы фильмов с участием ветеранов спорта, молодых атлетов и представителей общественности были организованы автором этих строк при содействии журналистских организаций и спортивных ведомств вышеназванных стран,а также при поддержке Федерации футбола Грузии и посольств Грузии в этих государствах. В предыдущие годы несколько фильмов Г.Торадзе становились лауреатами международных кинофестивалей в Неаполе, Ташкенте и Милане, но особый успех имела картина «Трио грузинского футбола» , ставшая в 2020 году лауреатом Миланского международного фестиваля спортивных фильмов.



В настоящее время Г. Торадзе работает над созданием документального фильма, посвященного жизни легендарного грузинского футболиста, бывшего капитана тбилисского «Динамо» и сборной СССР, вице-чемпиона Европы 1972 года и бронзового призера Олимпийских игр того же года, обладателя бронзовых медалей ЧМ 1966 года Муртаза Калистратовича Хурцилава, включенного в 1972 году в символическую сборную Европы и признанного в 2000 году лучшим футболистом Грузии второй половины 20 века. В сборе архивных информационных и видеоматериалов для фильма помощь режиссеру оказывает автор этих строк.



«Грузия-фильм» и стадион «Динамо»: выбор профессии



Сам режиссер так вспоминает выбор своей профессии: "Я родился и вырос в Тбилиси. Слева от нашего двора располагалась киностудия "Грузия-фильм", справа – стадион "Динамо". После уроков мой маршрут пролегал к киностудии. Если находил там что- нибудь интересное, мог стоять часами и смотреть до упада. Если нет, бежал на стадион, домой возвращался поздно,родители знали о моих увлечениях- вечером отец искал меня на стадионе,а мать- в киностудии. Она даже просила вахтеров киностудии не пускать меня, вахтеры отнеслись к ее просьбе с уважением, но я нашел лазейку в ограде, и она, можно сказать, стала моей дорогой в кино".







Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии



Фото 1: Н. Салуквадзе, Ц. Мачавариани и Т. Пачкория

Фото 2: Г.Торадзе с призом Сиднейского кинофестиваля Документальный телевизионный фильм «Снайпер», снятый известным грузинским кинорежиссером Гоги Торадзе и посвященный карьере легендарной грузинской спортсменки Нино Вахтанговны Салуквадзе, стал лауреатом Сиднейского международного кинофестиваля (SYDNEY AUSTRALIAN FILM FESTIVAL). Оргкомитет вышеназванного фестиваля прислал режиссеру фильму специальный приз и письмо о том, что фильм «Снайпер» стал лауреатом этого престижного международного кинофорума. Презентация фильма для спортивной общественности Грузии и деятелей кино состоится в декабре текущего года в Тбилиси, в Доме кино.Режиссер фильма, член Национальной киноакадемии Грузии и Ассоциации спортивных журналистов страны Гоги Торадзе в беседе с автором этих строк сказал, что «давно мечтал снять фильм о легендарной грузинской спортсменке Нино Салуквадзе». И это вполне понятно: Нино - чемпионка Олимпийских Игр 1988 года по стрельбе из спортивного пистолета, серебряный призер той же Олимпиады по стрельбе из пневматического пистолета, бронзовый призер Олимпиады 2008 года по стрельбе из пневматического пистолета, шестикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы.Он сообщил, что съемки фильма начались в 2001 году при содействии студии «Телефильм Грузии» . «Когда я навестил нашу легендарную Нино Салуквадзе и сказал ей о моем решении снять фильм об ее жизни и карьере, она с присущей ей юмором сказала мне «Гоги, генацвале, это очень хорошо, но учти, если фильм не получится таким каким он должен быть, ты рискуешь жизнью, ведь фильм о чемпионке по стрельбе из пистолета». Я ответил ей, что имею много архивных материалов, многое знаю об ее жизни, что Бог на моей стороне и фильм должен получиться интересным»,- вспоминает режиссер.Он отметил, что «в то время (2001 год) в Грузии было очень множество проблем житейского и иного характера». «Съемки затруднялись тем, что не было отопления, электроэнергия подавалась с перебоями, были другие трудности. Мы начали съемки, использовали также много архивных материалов, потом из-за ряда проблем работа над фильмом то прекращалась, то возобновлялась»,- сказал режиссер. А Нино продолжала выступать на новых Олимпиадах (всего она выступила на 9 Олимпийских Играх) , а в 2016 году она и ее 18-летний сын Цотнэ Мачавариани получили право представлять Грузию на Олимпиаде в Рио на соревнованиях по стрельбе из пистолета. «В истории Олимпиад это был первый случай, когда в ранге спортсменов в них участвовали мать и сын, после Рио я и моя творческая группа приложила максимум усилий для завершения фильма и это удалось»,- сказал Гоги.Уже после завершения съемок фильма Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани стали бронзовыми призёрами Европейских Игр 2019 года в смешанной дисциплине (стрельба из малокалиберного пистолета).Торадзе оообщил, что автором сценария фильма является Ираклий Соломанашвили, оператором Александрэ Бакрадзе. «Я очень признателен им за интересную творческую работу, они сыграли важную роль в том, что фильм удался»,- сказал режиссер.Торадзе отметил, что работа над 25-минутным фильмом была завершена в конце 2018 года при содействии и поддержке Национального Олимпийского Комитета Грузии (НОКГ), первый показ фильма прошел в 2019 году, в год 50-летия Нино Салуквадзе. Показ состоялся в Тбилиси , в Национальном центре детей и молодежи. «Пользуясь случаем , хочу поблагодарить президента НОКГ , Чемпиона Олимпийских Игр 1992 года, пятикратного чемпиона мира и четырехкратного чемпиона Европы Лери Хабелова за то, что НОКГ внес весомый вклад в процесс завершения работы над фильмом», -сказал режиссер.Сама Нино Салуквадзе отметила, что «признательна режиссеру Гоги Торадзе и его творческой группе за создание фильма». «Важно и то, что благодаря поддержке НОКГ Грузии, фильм переведен и на английский язык, так что фильм будет показан и зарубежной аудитории»,-сказала она.Для автора этих строк вдвойне интересно было посмотреть фильм , посвященный Нино Салуквадзе. Я хорошо помню то, как в 1980-х годах немалую часть тренировочного процесса она проводила на Олимпийской спортбазе в селе Нижняя Эшера(Сухумский район), тогда я часто бывал на этой спортбазе, готовя для тбилисских газет, сухумских,тбилисских и московских радиостанций репортажи о подготовке спортсменов СССР к Олимпийским Играм 1988 года. Нино всегда отличалась спокойствием, внимательным отношением к журналистам, эти качества она сохранила и сейчас.За более чем 40 лет деятельности в кино Гоги Торадзе создал 46 телевизионных, документальных, художественно- документальных, краткометражных и художественных фильмов, Среди них картины, посвященные деятельности Национального Героя Франции Дмитрия Амилахвари(1906-1942), Католикоса-Патиарха всея Грузии Илии Второго, бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона(1928-2014),художественно-документальный фильм "Спаде" о жизни и деятельности адмирала Теодора Спаде ( 1891-1970) -Национального Героя Латвии, командующего ВМФ Латвии в конце 1930-х годов, сыгравшего в конце 1917-начале 1918 года значимую роль в подготовке создания флота независимой Грузии (1918). Торадзе также был оператором-постановщиком фильма о жизни бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джона Малхаза Шаликашвили(1936-2011).Из 46 фильмов, созданных Гоги Торадзе за период 40-летней деятельности в кино , 16 посвящены спортивной тематике:это документальные картины Комментатор»(1981 год, о легендарном комментаторе Котэ Махарадзе), «Профессор футбола»(2015 г., о выдающемся футболисте Александре Чивадзе), «Грузинский футбол»(2012), «Грузинский баскетбол»(2014), «Овальный мяч»(2011,о регби Грузии), «Маэстро грузинского футбола»( 2009, о знаменитом тренере Нодаре Ахалкаци), «Грузинские борцы»(2018), «Говорит и показывает Тбилиси»(2017, о заслуженном тренере Грузии, комментаторе-рекордсмене Джамлете Хухашвили), фильм «Олимпийский чемпион»( 2020-2021, о Геле Кеташвили, единственном грузинском футболисте-Чемпионе Олимпиады), "Триумф" (2022 год, о блестящей победе баскетболистов тбилисского "Динамо" над мадридским "Реалом" в финале Кубка Европейских чемпионов в 1962 году) и другие. Презентации ряда его спортивных фильмов в 2018 -2019 годах прошли в Тбилиси и Батуми, а также в Казахстане, Латвии,Беларуси, Украине, Молдове и Португалии, показы фильмов с участием ветеранов спорта, молодых атлетов и представителей общественности были организованы автором этих строк при содействии журналистских организаций и спортивных ведомств вышеназванных стран,а также при поддержке Федерации футбола Грузии и посольств Грузии в этих государствах. В предыдущие годы несколько фильмов Г.Торадзе становились лауреатами международных кинофестивалей в Неаполе, Ташкенте и Милане, но особый успех имела картина «Трио грузинского футбола» , ставшая в 2020 году лауреатом Миланского международного фестиваля спортивных фильмов.В настоящее время Г. Торадзе работает над созданием документального фильма, посвященного жизни легендарного грузинского футболиста, бывшего капитана тбилисского «Динамо» и сборной СССР, вице-чемпиона Европы 1972 года и бронзового призера Олимпийских игр того же года, обладателя бронзовых медалей ЧМ 1966 года Муртаза Калистратовича Хурцилава, включенного в 1972 году в символическую сборную Европы и признанного в 2000 году лучшим футболистом Грузии второй половины 20 века. В сборе архивных информационных и видеоматериалов для фильма помощь режиссеру оказывает автор этих строк.Сам режиссер так вспоминает выбор своей профессии: "Я родился и вырос в Тбилиси. Слева от нашего двора располагалась киностудия "Грузия-фильм", справа – стадион "Динамо". После уроков мой маршрут пролегал к киностудии. Если находил там что- нибудь интересное, мог стоять часами и смотреть до упада. Если нет, бежал на стадион, домой возвращался поздно,родители знали о моих увлечениях- вечером отец искал меня на стадионе,а мать- в киностудии. Она даже просила вахтеров киностудии не пускать меня, вахтеры отнеслись к ее просьбе с уважением, но я нашел лазейку в ограде, и она, можно сказать, стала моей дорогой в кино".Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист ГрузииФото 1: Н. Салуквадзе, Ц. Мачавариани и Т. ПачкорияФото 2: Г.Торадзе с призом Сиднейского кинофестиваля





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