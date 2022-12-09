

Католикос-Патриарх Грузии выразил соболезнования семье погибшего в Украине Джамбулата Хоперия

09.12.2022 14:25





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине грузинского добровольца Джамбулата (Джабы) Хоперия. Письмо со словами скорби опубликовано на сайте Патриархии Грузии.



«Выражаем душевную боль в связи с гибелью Джамбулата Хоперия, грузинского бойца, погибшего в Украине. Он – сын семьи, сражавшейся за Грузию, и сам пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить других.



Да примет Бог его бессмертную душу и дарует ей упокоение. А члены семьи и близкие должны быть наделены силой молиться и укрепляться верой в то, что смерти в действительности не существует и что смерть – это лишь временное расставание с близкими», — говорится в письме от имени Католикоса-Патриарха.



25-летний доброволец Джамбулат Хоперия погиб в Украине 1 декабря. По одной из версий, он скончался в результате отравления ядовитыми химическими веществами, примененными российской армией. В ночь на 8 декабря гроб с его телом был доставлен в Грузию.



Отметим также, что отец и дядя Джамбулата – Арчил и Джамбулат Хоперия – принимали участие в абхазской войне начала 1990-х. Дядя погиб в ходе боевых действий. В его честь и был назван племянник.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





